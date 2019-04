Escucha las noticias de las 07:00 (23/04/2019)

Voz 1722

01:10

señor Casado me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no es que cuando una mujer no dice si es no lo digo porque hay una experiencia clara por parte de las mujeres y es que cuando se sienten coaccionados hay ocasiones en las que no puede decir que no ahí está el caso de las manadas y por cierto también le digo una cosa dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi