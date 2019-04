Voz 1

elegir con qué frases gustaría pasará a la historia pues en las últimas que leí un libro que dije joder que hay que esas buena pidiesen butroneros de enero venezolano la frase es no hay pan duro lo duros que no haya pan tal y como dijo tu caso tienes alguna frase con la que te gustaría pasar a la historia se que con la de Rivera no si hubiera que elegir una más que una frase Roberto Fontanarrosa de escritor argentino y humorista gráfico decía que cómo le gustaría que le recordase vivir decía que cuando me vean llegar mis amigos sonrían bueno pues no estaría mal que ese fuera recuerda pero no está nada sonrían no se ría no un matiz estaba pensando en cómo reaccionamos a veces cuando estamos esperando a Nacho estaba viendo sonrisa o risa es sólo hay que imaginar que hoy lo comprobaremos ante Rivera pasa a la historia por este escuchan el silencio y imaginen ustedes que estás un perdón ya Amanda yo he peceras la historia por eso yo imagino el asesor el que escribe la frase que estaría toda la vida este este suele a la historia por la frase es mía bueno dos de los mejores economistas este país con los que todos los martes tratamos de interpretar algunos de los muchos temas que nos dejen la realidad es tan con buenos días las más elementales normas educación se siguen a pie juntillas al programa tocarle sí qué tal todo Gonza pues mire hemos superado un debate ya sólo queda otro ya está el vaso medio lleno o medio vacío Nacho estaba yo en Barcelona hoy que me tocó venir a San Jordi así que lo veré desde aquí hay que poner esto bueno esa frase silencio y Rivera por el impacto no sabemos si si recuerda otra y esta otra pronunciada en otro debate por Mariano Rajoy cuando hablaba de una niña quiero que la niña que nace en España tenga una familia