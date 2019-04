buenos días pues la lluvia no se está dejando mucha saturación todavía en todos los accesos especialmente complicada está la entrada a la capital por la A tres por un accidente en la zona de Santa Eugenia que genera seis kilómetros de retenciones y muchos problemas aún en la A6 desde Las Rozas mal día también para circular por la M40 muy congestionada ahora sobre todo en la zona sur de Vallecas a Coslada también en en el barrio la fortuna sentido norte en la zona de Villaverde en dirección a cuatro

varios de los candidatos al Ayuntamiento de Madrid van a visitar esta mañana con motivo del Día del Libro la Cuesta de Moyano a las doce lo hará el del PSOE Pepu Hernández y una hora antes a las once Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos que aquí en La Ser en La Ventana de Madrid ha dejado habían hasta la puerta a un pacto postelectoral con los socialistas Villacís se salta así la disciplina de su partido que tanto a nivel nacional como autonómico ha vetado cualquier acuerdo con el PSOE

no yo no creo que esa estrategia mete va a cerrar ninguna puerta m congresos a tomar una decisión como consecuencia de una circunstancia muy excepcional no es una tabla rasa que nosotros hayamos hecho en todas en todas partes