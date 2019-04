Las noticias de Aragón, 10:03 (23/04/2019)

en dos horas a mediodía está previsto que comiencen los actos institucionales del Día de Aragón en las Cortes el fiscal al no Javier Zaragoza recibirá la máxima distinción de la Comunidad el Premio Aragón dos mil diecinueve El presidente aragonés Javier Lambán ayer en Radio Zaragoza afirmaba que es un premio merecido no solo la trayectoria profesional de Zaragoza sino también por la trascendencia del juicio del es en el que participa este fiscal precio

que a Javier Zaragoza le tocaba ya recibir este premio por lo demás a nadie se le escapa que estamos viviendo el juicio quizá más importante en la historia de nuestra democracia y a nadie se le escapa tampoco que el papel que está teniendo Javier Zaragoza en ese juicio es absolutamente trascendental Ike un servidor del Estado que desarrolla una labor trascendental Se aragonés me parece que es algo que nos tiene que enorgullece a todos

piensas reconocerá con la Medalla al Mérito Cultural cantautor Joaquín Carbonell por su continuo cuidado del patrimonio musical en la comunidad ayer Carbonell en La Ventana de Aragón con su particular humor adelantaba parte del discurso de hoy

Voz 2

01:08

también te lo digo yo no me la esperaba van pasando los años los lustros los siglos yo estoy ahí nadie me da nada yo encantado de la vida porque yo lo que tengo que hacer mi trabajo bien hecho haré una alusión a la cultura lo importante que es para los pueblos las señas de identidad es decir nuestra