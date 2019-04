Escucha las noticias de las 10:00 (23/04/2019)

los días Pepa otro debate a cuatro esta noche en Atresmedia porel acabamos de preguntar en la SER a representantes de los cuatro partidos el PP espera que el debate no sea bronco el PSOE que los mensajes de la derecha Se repiten una y otra vez dice que hoy no va a ser una excepción Unidas Podemos apuesta por que el debate de esta noche se centre en propuestas sociales y ciudadanos confían que Rivera salga reforzado palabras hace unos minutos en Hoy por hoy de Javier Maroto José Luis Ábalos Rafa Mayoral Imelsa Rodríguez

Voz 3

00:38

vamos a verlo todo pero desde luego no vamos a ver o no deseamos tener un debate bronco que avergüenza a los espectadores con tensiones innecesarias por supuesto en un debate siempre puede haber elementos de fricción pero Pablo Casado no busca la bronca que discurso manido desgastado por artificioso ya Si efecto y que ayer incluso el presidente pues desmontó