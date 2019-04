Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:03 (23/04/2019)

la Consejería de Educación ha fijado en cuatro con sesenta y cinco euros la tarifa del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos de enseñanza universitaria dependientes de la Consejería para el curso que vienen coste que no ha variado con respecto al curso anterior esto mismo ocurre con las tarifas del servicio de aula matinal que es de dos con cuarenta y ocho euros por una hora y media de servicio tres con cero dos euros por dos horas es una resolución de la Consejería que se publica hoy en el diario oficial mientras investiga una presunta agresión sexual cometida este pasado sábado de madrugada en Villalba del Rey en Cuenca la supuesta víctima tiene dieciséis años tiene menos de dieciséis años queremos decir es natural de tinajas en también en esta provincia de Cuenca hemos hablado con el alcalde del municipio se llama Antonio González

Voz 4

01:17

sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más para el coche quise sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a finales sabes no