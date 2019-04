Escucha las noticias de las 11:00 (23/04/2019)

las once de la mañana las diez en Canarias

fíjate catalán Pere Aragonés ha pedido no declarar en el juicio del proceso independentista hoy está citado él y otros ex dirigentes que dejaron sus cargos ante la deriva del Ejecutivo de Puigdemont vamos al Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días es la gran incógnita de este día se tendrá que declarar sus estaciones atípica no está investigado formalmente por otro de los jueces que investigan al referéndum pero está pendiente de una decisión del Tribunal Superior de Cataluña después de que uno haya pedido su imputación según los investigadores Pere Aragonés vicepresident de la Generalitat participó en algunas reuniones de cara al referéndum independencia en estos momentos el Tribunal interroga a otro testigo que también participó en esa reunión en lo escuchamos los Mossos d'Esquadra lo