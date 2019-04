Las noticias de Castilla y León, 11:03 (23/04/2019)

Voz 1

00:23

buenos días Eva la campa de Villalar de los Comuneros se va llenando de gente de visitantes porque entre otros aspectos mejora la meteorología no llueve y el ambiente es agradable diez grados de temperatura ahora comienzan ya a los grupos en este caso a preparar los conciertos y dentro de unos minutos el acto del Partido Socialista en en Villalar de los Comuneros con Luis Tudanca no viene hoy José Luis Ábalos por las razones que ya hemos espigado pero sí tenemos con nosotros a Javier Izquierdo que fue Secretario general precisamente el ministro de Fomento buenos días buenos días no viene el ministro pero sin duda usted ha estado en el Ministerio hablemos de infraestructuras en un día reivindicativo que queda pendiente en Castilla y León Autovía del Duero León Valladolid que puede decir usted como ex secretario general