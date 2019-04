Las noticias de Cantabria, 11:03 (23/04/2019)

Voz 0628

00:27

una lista que hemos ido conociendo a cuenta gotas y en la que les sigue como número tres la secretaria autonómica del Partido Popular María José González Revuelta el ex presidente de Asaja el ganadero Pedro Gómez ocupa el número cuatro Le sigue el diputado y portavoz parlamentario Íñigo Fernández Isabel Urrutia y entra en la lista de los populares el ex gerente del hospital de Valdecilla César Pascual lista en la que le acompañan en puestos inferiores la presidenta del PP de Torrelavega María Luisa Peón o el ex delegado del Gobierno Samuel Ruiz como número trece trece escaños precisamente son los que ha tenido el Partido Popular en el Parlamento de Cantabria a lo largo de la última legión