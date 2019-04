Escucha las noticias de las 12:00 (23/04/2019)

es medio día a las once en Canarias de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos José buenos días

el formato que diferentes donde se pueden realizar preguntas y donde bueno pues los candidatos van a Barack eche supone a tener unos tiempos que no gastan tan medidos va a posibilitar seguro que haya más debate más confrontación yo creo que en ese sentido también nos permita una relación un poquito más flexible donde podamos ver cosas pues más contra planos o plano de escucha de los que ayer también hablado ahí no

solemne de entrega de este premio Cervantes a Ida Vitale está sonando el himno nacional en estos momentos la quinta mujer en recibir el galardón los más de cuarenta años de historia de este premio no la hemos visto llegar no ha hecho la tradicional parada con los periodistas los han dicho que que ha llegado pronto acompañado de su hija Amparo rama la vestida de oscuro la estamos viendo en las imágenes ya de del Paraninfo con un pañuelo largo a modo infame color claro hace unos minutos llegaban llegaban los Reyes acompañados la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo el ministro de Cultura José Guirao entre los invitados hemos visto al director del Instituto Cervantes Luis García Montero al editor Chus Visor o a la poeta Clara Janés abrirá la ceremonia el Rey que dará la palabra al ministro de Cultura José Guirao después del discurso de del ministro de Cultura hablará Ida Vitale que seguramente muy probablemente hablará de su relación con la obra de Cervantes de la que ayer dijo en un encuentro con medios refiriéndose al Quijote que era el libro de su vida en directo la

en Villalar de los Comuneros en Valladolid cuarenta y un años ya de reivindicación identitaria de los castellano leoneses aunque en esta ocasión sí la presencia del presidente autonómico Juan Vicente Herrera igual algunas complicaciones del tiempo que no ayudan precisamente para estimular la asistencia a la campa la que está nuestro compañero José María Francisco

Voz 1097

03:43

a pesar de que las condiciones meteorológicas no acompañan miles de personas siguen acudiendo a este municipio vallisoletano en una fiesta muy reivindicativa en Villaralbo invocan soluciones para la España vacía da medidas para mejorar por ejemplo la sanidad o el empleo en el ámbito político los partidos de izquierda PSOE Podemos Izquierda Unida proclaman la justicia social y también hoy se han dirigido muchos dirigentes del Partido Popular que habitualmente no acuden a este municipio como Alfonso Fernández Mañueco que ese programa ya sucesor de Juan Vicente Herrera y quiero hacer un reconocimiento a quién hoy no nos puede acompañar por causa de su salud que es Juan Vicente