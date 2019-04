Escucha las noticias de las 13:00 (23/04/2019)

palabras de ida Vitale en Alcalá de Henares la cultura fue uno de los temas ausentes en el debate a cuatro de ayer hoy segundo debate empieza a las diez podrán escucharlo y también seguir el análisis de lo que se vaya diciendo en tiempo de Hora veinticinco esta mañana los candidatos no han tenido actos de campaña por lo demás el presidente catalán Quim Torra ha pedido una mediación internacional en Cataluña aprovechando el discurso del día de Sant Jordi acaba de contestarle el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska

estamos en un Estado de derecho en un estado con unas instituciones solventes reconocido por todos yo creo que simplemente plantear esa cuestión es vivir en una ficción pero no en una ficción inteligente como esta en una ficción poco inteligentes

buenas tardes ha pedido no declarar porque el Tribunal Superior de Cataluña está pendiente de decidir si le imputa o no por su papel en la preparación del referéndum ilegal los jueces quieren escuchar su testimonio en este Tribunal Supremo porque participó en algunas reuniones importantes entre otros con Carles Puigdemont meses antes del uno de octubre ha llegado tarde a su declaración así que mientras tanto declara como dices un mosso d'Esquadra del área de mediación que dice que la actitud de Jordi Sanchez el veinte de septiembre en Barcelona fue colaboradora escuchamos las preguntas que le realiza la per la abogada Marina Roig