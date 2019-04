Escucha las noticias de las 14:00 (23/04/2019)

No hay resultados

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias lo de catorce José Antonio Marcos muy buenas tardes habrá que coger fuerzas para esta noche por nos espera el partido de vuelta de los debates entre los cuatro aspirantes a la Presidencia de Gobierno si fueran partido de fútbol estaríamos pensando en comprar refrescos cervezas pizzas esas con pero como es política quizá el clima debe ser diferente en todo caso lo viviremos con la pasión de siempre aquí en la Cadena SER no en Carrusel sino en Hora Veinticinco Sánchez casado Iglesias y Rivera ultiman estrategia repasan a ciertos errores seguramente revisan imágenes así que con Adrián Prado Inma Carretero Mariela Rubio y Óscar García vamos a saber Jack como está el patio

Voz 0019 00:57 en el PP creen que Pablo Casado salió ayer reforzado el debate dicen sirvió para dejar claro que sólo el Partido Popular puede frenar a Pedro Sánchez frente al resto que sólo buscan emborronar hoy el líder de los populares va a mantener la misma estrategia moderación debate de propuestas

Voz 0806 01:10 en el PSOE Pedro Sánchez acude al debate con el mismo planteamiento defender su proyecto y demostrar que Partido Popular y Ciudadanos mienten los socialistas aseguran que ayer su candidato salió sin un rasguño dan por hecho que hoy Casado va a elevar el tono para resolver dicen su rivalidad con Albert Rivera los More

Voz 1450 01:28 todos creen que Iglesias fue ayer el candidato más propositivos que se mostró como la única izquierda capaz de enfrentarse a los poderosos a la vez institucional y consiguió su objetivo mostrar aún Pedro Sánchez que no puede asegurar que no pactará conciudadanos Ayer no se vio a Iglesias duro de siempre pero en el partido advierten en este segundo debate Iglesias elevará su perfil más clásico

Voz 1645 01:46 Ciudadanos Rivera se reúne a esta hora con su equipo para ultimar los detalles de esta noche el candidato naranja dará un paso más en su estrategia dicen sus asesores que tocado casado ahora sólo queda ir a por Sánchez habrá más munición Nos aseguran más allá de la foto de ayer de Sánchez con Torra

Voz 1018 02:01 a partir de las doce y media preguntaremos una profesora experta en comunicación política que errores deben corregir los candidatos en qué medida estos debates pueden convencer a los indecisos y conversaremos también con Vicente Vallés de junto Ana Pastor que presentará al debate que esta noche realizará Atresmedia a partir de las diez en el que se volverá a hablar sin duda de Catalunya en el juicio del Supremo el vicepresidente Pere Aragonés ha conseguido que el presidente de la Sala Manuel Marchena acepte su petición de no declarar como testigo por tener una causa abierta en un juzgado de Barcelona

Voz 3 02:29 puede dibujar un escenario en el que usted tenga interés en no declarar bajo juramento en consecuencia si manifiesta su deseo de no declarar hemos terminado manifiesto mi deseo de no declarar bueno pues como le anticipado hemos terminado de favor el el carné de identidad

Voz 1018 02:46 gracias gracias Il Quim Torra aprovechando el día de Sant Jordi en un mensaje institucional de nuevo su intento de buscar el eco internacional como una petición de mediación europea lo que el ministro Marlaska le pide un mínimo de cordura muy One una vez más pedimos que Europa y la comunidad internacional se involucre para una resolución de este conflicto de forma democrática no se pueden tolerar juicios políticos

Voz 1372 03:10 estamos en un Estado de derecho en un estado con unas instituciones solventes reconocido por todos eh yo creo que simplemente plantear esa cuestión es vivir en una ficción pero no en una ficción inteligente como extra en una ficción poco inteligente Hora catorce

Voz 1018 03:32 bueno pues menos mal que nos queda la poesía allí no es una frase hecha por en la Universidad de Alcalá de Henares los Reyes han hecho entrega del Premio Cervantes a la poeta uruguaya igualitaria

Voz 4 03:43 ese Quijote IS Sancho que hablaran de otra manera que acepté de inmediato con un lenguaje que me integraba a un mundo en el que sola me sentía acompañada ese asombro

Voz 0623 03:58 producto de la combinación de una obra desplegada a lo largo de siete décadas es lo que ha laureado el veredicto del jurado una obra convertida desde hace mucho tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las generaciones y en todos los rincones del español

Voz 0202 04:18 además el Gobierno de Sri Lanka cree que la cadena de atentados de este fin de semana es una venganza por el ataque supremacía contra una mezquita en Nueva Zelanda ya son trescientos diez los muertos el Estado Islámico ha asumido la autoría aunque no ha aportado prueba alguna del grupo para mí

Voz 0325 04:32 dar Nuevo a ser responsabiliza del asesinato de una periodista en Irlanda del Norte pide perdón y se justifica asegurando que estaba al lado de fuerzas enemigas en relación a la policía

Voz 0202 04:40 el precio de barril de petróleo Brent continúa al alza y alcanza el máximo del año al acercarse a los setenta y cinco dólares la causa es Donald Trump y su intención de reducir a cero las exportaciones de crudo de Irán

Voz 0325 04:50 el presidente de los Estados Unidos hará una visita de Estado al Reino Unido el próximo mes de junio justo después viajará hasta Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron

Voz 0202 04:58 Renfe cancela cincuenta trenes debido a la huelga convocada en Madrid por el Sindicato de Circulación ferroviario para mañana miércoles los paros de veinticuatro horas se van a repetir el próximo viernes esta vez convocados por Comisiones Obreras