Voz 0496 00:21 hola qué tal muy buenas tardes seguimos aquí en la Cadena Ser de La Rioja desde ahora hasta las dos de la tarde les ofrecemos el primer debate a seis entre las diferentes formaciones políticas que se disputan en La Rioja la representación en Cortes Generales están ya en los estudios de la radio los número uno al Congreso de las diferentes formaciones políticas a los que vamos a saludar Víctor grandes Partido Riojano qué tal buenas tardes muy buenas tardes Jorge Cutillas Vox qué tal buenas tardes

Voz 0801 00:45 desgracias María Luisa Alonso Ciudadanos

Voz 0496 00:48 pues buenas tardes Edith Pérez Unidas Podemos qué tal buenas tardes

Voz 2 00:51 buenas tardes María más rodante el Partido Socialista buenas

Voz 0496 00:53 tardes y Cuca Gamarra del Partido Popular buenas tardes

Voz 3 00:57 hola muy buenas tardes bienvenidos a todos el debate

Voz 0496 00:59 comenzará con un minuto de tiempo para cada uno en el que les vamos a pedir las razones por las que hay que votar a sus respectivas fuerzas políticas luego abriremos ya tres bloques del debate hubo al menos lo intentaremos debate puro y duro en el que se pueden interrumpir a interpelar como quieran pero siempre con respeto e intentando hacer intervenciones no excesivamente largas ustedes seis apenas tenemos una hora de debate eh así que les pedimos esa brevedad por favor el primer bloque se va a dedicar a la economía con las infraestructuras la política fiscal o el empleo como protagonistas el segundo bloque irá dedicado a políticas sociales con cuestiones como los servicios públicos el sistema de pensiones y habrá un último bloque en el que los candidatos abordarán la política territorial y la regeneración finalmente les dejaremos un minuto a cada uno de ustedes para cerrar este debate así que empezamos ya con ese primer minuto de les pedimos que nos digan las razones por las cuales hay que votar a su respectivo partido político empezamos con el candidato del Partido Riojano Víctor grandes adelante

Voz 1722 01:51 hola muy buenos días a todos estamos aquí hoy seis personas de seis partidos diferentes cinco de ámbito nacional y uno regionalista estoy seguro que a lo largo del debate todos vamos a decir crecen tenemos a La Rioja Madrid lamentablemente esto no es cierto sólo el Partido Riojano puede garantizar que siempre votará a favor de lo que La Rioja y los riojanos necesite los demás votará lo que les manden aunque eso vaya en contra de nuestros intereses como lo hacen cuando se oponen a liberalizar la AP sesenta y ocho o como cuando apoyan Un presupuesto que mejora la financiación de todas las comunidades se reduce un cuarenta por ciento las inversiones en La Rioja o como cuando ellos han negado durante los últimos veinte años la compensación económica por el efecto frontera que tanto daño hace a nuestras industrias a nuestros jóvenes a nuestros futuro Nos presentamos el Partido Riojano se presenta a estas elecciones generales para que esto cambie para que los riojanos por fin tengamos apoye defensa Madrid porque un solo diputado del Partido Riojano un solo diputado del Partido Riojano conseguirá para La Rioja lo que los diputados nacionales no han conseguido durante todos estos años de democracia

Voz 0496 02:52 minuto además o clon perfecto Jorge Cutillas

Voz 0801 02:56 hola buenas tardes buenos días muchas gracias por invitarnos en otros en otros sitios nos lo prohiben por lo tanto nosotros no somos un partido al uso somos social cultural pues somos partido pero la somos algo más un centro social y cultural sociológico en contra en bueno pues de lo que hasta ahora en lo políticamente correcto no creemos que somos un poco la voz de aquellos millones de españoles que aunque en el debate de televisión unos han dejado participar bueno presión del veintiocho de el domingo el severa que estamos ahí presentes muy presentes juntas por lo tanto creemos que bueno que este partido es necesario nosotros intentamos ser lo contrario de lo que primero lo que dicen que somos y luego por supuesto de lo que de lo que piensan lo que es lo políticamente correcto no las vamos con claridad si no a lo que muchos atraían a decir ya ahora pues nosotros se han encontrado en ese es ese nosotras se Cauce de representación yo creo que la gente está harta de manipulación ideológica y por lo tanto pensamos que que bueno que ese voto va a venir lo vamos a encauzar perfectamente

Voz 0496 04:02 ha subido a su tiempo siguiente María Luisa Alonso ciudadanos minuto

Voz 4 04:07 buenas tardes estamos en un momento clave en la historia de España en la historia de La Rioja no jugamos este domingo que perdura en los privilegios de ciertos territorios de ciertas comunidades autónomas o que entre todos abramos un nuevo capítulo de la historia de igualdad de oportunidades para nuestra tierra los riojanos no somos más que nadie pero tampoco menos en lamentablemente La Rioja sea mantenido abandonada sin voz en en Madrid porque los políticos cuando semana Madrid los políticos riojanos cuando se han ido a Madrid se han olvidado de La Rioja de hecho muchos de ellos han votado a favor o casi todos han votado a favor del cupo vasco de ese cupo que además ejerce una desigualdad con La Rioja queremos una España de igualdad de oportunidades donde La Rioja cuenta hice tenga en cuenta Queremos una España que apoye a nuestros jóvenes una España moderna una España que apueste por las familias una España por los autónomos y sobretodo una España una un un gobierno que realmente apueste por la igualdad de oportunidades donde La Rioja sea escuchada y haya igualdad de oportunidades

Voz 0496 05:18 Edith Pérez Unidas Podemos

Voz 2 05:21 por qué votar a Unidas Podemos bueno el primero

Voz 4 05:24 lugar

Voz 2 05:25 porque tenemos memoria de lo que es el bipartidismo en cuanto a recortes de derechos como la ley mordaza en cuantas reformas laborales y privatización de servicios públicos que han precarizar la vida de la gente en el tema de las puertas giratorias o en la modificación del artículo ciento treinta y cinco de la Constitución qué ha supuesto poner el pago de la deuda por encima de los derechos sociales de la ciudadanía en segundo lugar por otro motivo porque tenemos la responsabilidad de construir un futuro mejor para las generaciones venideras con unos ingresos dignos y un futuro a la altura de las circunstancias es decir que tenga en cuenta la crisis climática que no hay planeta B tal y como senador fardaba ayer en el Día de la Tierra y apostando por avanzar hacia un horizonte ecológico feminista de los cuidados sostenible y que ponga la vida y la gente en el centro

Voz 5 06:17 María Amador Ram Partido Socialista bueno en primer lugar muchas gracias a la Cadena Ser por organizar este debate y por darnos la oportunidad de contrastar nuestras propuestas a los diferentes partidos oye yo lo que quiero señalar aquí es que pedimos el voto para el Partido Socialista porque ya llevamos diez meses gobernando llegamos a estas elecciones con diez meses de construcción de una España mejor que una España más justa de una España más plural en la que cabemos todos y sobre todo demostrando que la política puede volver a estar donde nunca debió dejar de estar que es al servicio de los problemas reales de las personas centrados en los problemas y en los retos actuales y sobre todo con la mirada fijada en los retos del futuro por eso pedimos el voto llegamos a estas elecciones pues con el aval de esos diez meses de gobierno con esas propuestas llenos de propuestas ideas que miran al futuro y sobre todo teniendo muy claras cuáles son nuestras prioridades educación pública sanidad pública un sistema público de pensiones mejora en las condiciones del mercado de trabajo más protección más justicia social feminismo ecología conceptos que en nuestro caso son guía aclara por eso pido el voto para el Partido Socialista porque somos los únicos que ahora miramos al futuro ya hemos empezado construirlo

Voz 0496 07:28 Cuca Gamarra su tú

Voz 3 07:29 pues muchísimas gracias en primer lugar aprovechar para saludar a todos los oyentes de Radio Rioja que nos están escuchando y que sin duda alguna quieren conocer para qué queremos gobernar España dentro de cuatro días el próximo domingo los riojanos elegimos a nuestro próximo presidente del Gobierno de España y lo que está claro es que sólo hay dos opciones o Pedro Sánchez continúa al frente de la Moncloa o Pablo Casado pasa a ser el siguiente presidente del Gobierno de España que necesita los españoles y desde este planteamiento el Partido Popular pedimos el voto porque somos capaces de seguir creando empleo y generando actividad económica será ese empleo y esa actividad económica la que nos garantice a todos la posibilidad de ser libres desarrollar nuestro proyecto de vida pero además es esa creación de empleo con bajos impuestos la que es capaz también de garantizar unos un estado del bienestar como en el que este país tenemos eso significa una educación de calidad una sanidad de calidad y unas pensiones una dependencia de calidad y por último en algo importante donde tiene que estar La Rioja en una España como la que hemos construido los últimos cuarenta años frente a un proyecto de ruptura de España el Partido Popular es el valor seguro para que los riojanos sigamos siendo españoles entre iguales

Voz 0496 08:39 bueno pues han consumido ya este primer minuto para pedir el voto vamos ya con el debate puro y duro con el primer bloque el dedicado a la economía la política fiscal es quizá el asunto de las diferencias ideológicas puede haber también las infraestructuras son muy importantes para que la región sea competitiva y el empleo lógicamente es la principal preocupación de los españoles tal y como decía por ejemplo la última encuesta de decís bloque económico que propuestas hay quiere abrir el debate

Voz 3 09:02 bueno pues comienzo comienzo el debate

Voz 5 09:04 pero que cuando hablamos de de empleo y de Economía estamos

Voz 3 09:07 todo de algo que es un eje fundamental para el crecimiento de Un país para sostener al final todo un estado del bienestar depende de la actividad económica del crecimiento de la generación de empleo el que seamos capaces de sostener el estado de bienestar que tenemos todos los españoles el Partido Popular está preocupado y está preocupado porque estos nueve meses del Partido Socialista en el Gobierno de España hemos pasado ya de crear empleo a destruir empleo y queremos volver a la senda del crecimiento económico de la creación de empleo como sabemos hacer el Partido Popular somos un valor seguro para ello que planteamos en primer lugar una política fiscal distinta sabemos bajar los impuestos desde esa bajada de impuestos primero garantizar poder adquisitivo a los españoles y por otro lado ser capaces de generar más actividad económica se concretan esas bajadas de impuestos en la bajada del IRPF hasta un máximo del cuarenta por ciento la bajada del impuesto de sociedades al veinte por ciento y cosas importantes la desaparición del Impuesto de Sucesiones Donaciones así como el de patrimonio y dos elementos fundamentales para la economía y la sostenibilidad yo quiero hablar de la propuesta del Partido Popular de blindar el ahorro de cara a las pensiones un blindaje importante que significa bonificaciones deducciones Carles para que ese ahorro de hoy para nuestras pensiones del futuro no tengan que volver a cotizar cuando se recuperan esos planes de pensiones por otro lado importante también cuando hablamos de creación de empleo una ley de fortalecimiento de nuestro tejido económico y empresarial España es un país de pymes y necesitamos pymes que sean más fuertes para que competir en un en un en una en una economía cada día más globalizada al Partido Popular plantea una política económica que vaya en dirección de fortalecer nuestro tejido económico y empresarial también fortalecer a lo que son nuestros autónomos somos conscientes de la importancia que tienen en este país los millones de autónomos y tenemos que seguir apoyándoles y en ese caso a través de tarifas planas más amplias y una posibilidad de una tarifa reducida cuando en un año los ese autónomo no obtenga los suficientes ingresos para poder seguir adelante

Voz 0496 11:19 las primeras propuestas del Partido Popular en Pérez había pedido la palabra bueno

Voz 2 11:24 sí coincido en que el tema de la economía de la política fiscal es absolutamente fundamental sobretodo cuál vivimos en un país en el que uno por ciento de la población concentra la misma riqueza que el setenta por ciento de la población o en una región La Rioja donde un tercio de la población cobra el salario mínimo interprofesional o menos tenemos uno de cada cuatro Persia pensionistas por debajo del umbral de pobreza eso es dramático y es importantísimo solo con políticas redistribuir redistributiva idea política fiscal que inician la progresividad va a tener una respuesta efectivamente en los últimos meses en los que posibilita gracias a una moción de censura en la que tuvimos un rol importante un Gobierno al Partido Socialista se ha conseguido aprobar gracias a la presión de Unidas Podemos un salario mínimo de novecientos euros por lo que he dicho antes hay un tercio de la población trabajadora riojana que se ve directamente beneficiada por esta medida pero creo que cuando desde el Partido Popular y desde la derecha se plantea una bajada de impuestos no se hace de una forma honesta porque no se está planteando una bajar impuestos a toda la ciudadanía de la misma manera el otro miraba ayer el las tres personas que están en la lista Forbes con mayores ingresos en La Rioja tienen el mismo capital que el salario de veintisiete mil y pico riojanos durante un año plantear que no haya un impuesto del patrimonio y sobre todo a los grandes patrimonios es plantear que unos pocos sean teniendo mucho y que no distribuyan en entre mediante mecanismos de solidaridad que es lo que supone la financiación de la justicia fiscal los ingresos

Voz 0496 13:18 María también María Luisa Víctor hiciéramos con Jorge Díaz por ejemplo en el torno de levantamiento de d2 pero se puede interrumpir él adelante María roban

Voz 5 13:28 pues efectivamente como ha planteado Diego es en la política económica probablemente donde más se puedan ver las las diferentes planteamientos económicos y en este sentido el Partido Socialista está donde siempre en la socialdemocracia lo cual quiere decir efectivamente que creemos que tiene que haber un crecimiento económico que apostamos por él así que lo que queremos es generar ese crecimiento justamente para después poder repartirlo de manera más justa entre todas la sociedad estos son nuestros principios rectores no nos movemos de ahí otros hablan de bajar los impuestos y hacen ahí su mayor apuesta pero no nos explican en qué a nacer los recortes esos dieciocho mil millones que vamos a dejar de ingresar según las propuestas de de algunas de las derechas son se traducen

Voz 3 14:13 eh directamente en recortes del Estado había bien

Voz 5 14:16 en estar nosotros como digo lo que queremos es una fiscalidad más justa e que suponga que aporte más que el más tienen concepto muy claro para que pueda recibir más que el más lo necesita no terminamos de ver en otros modelos cómo puede hacerse eso nos hablan decía señora Gamarra de blindar el ahorro en las pensiones mientras nosotros lo que hablamos es de blindar el sistema público

Voz 3 14:37 lo de pensiones que no es ni parecido

Voz 5 14:40 en planteamientos muy diferentes y que claramente nos diferencian en la gestión de Pedro Sánchez en estos diez meses sido una gestión solvente responsable así lo acreditan los diferentes reguladores nacionales e internacionales desde luego incluso se coinciden voces dentro y fuera en que es en que es recomendable una estabilidad en este sentido una sólo una cosa en nuestro modelo económico la redistribución nuestro modelo de empleo el del empleo digno con esa subida

Voz 3 15:08 el salario mínimo y una fiscalidad

Voz 5 15:10 más justa porque tenemos claro que sino una fiscalidad justa no puede haber justicia social en este país

Voz 4 15:16 bueno para hablar de economía y hablar de empleo tenemos que hablar de nuestros autónomos de nuestras pequeñas pymes Si ahí son los grandes generadores de empleo los que realmente sacan de las listas del paro contratan a personas es donde tenemos que apoyarnos nosotros siempre hemos apostado de hecho hemos ido el partido el primer partido que cree una ley de autónomos en el Congreso de los Diputados queremos pasar de ser el partido a los autónomos a hacer el Gobierno de los autónomos eh proponemos dos años de tarifa plana para los los nuevos autónomos cosa que gracias a Ciudadanos los riojanos ya gozan de ellos gracias a una propuesta

Voz 5 15:57 de ciudadanos que gracias al Partido Socialista señor Alonso que también

Voz 4 16:01 pues no es el de los autónomos gracias

Voz 6 16:03 ahora el partido ocupará erario obrado que Love

Voz 4 16:06 lo que lo propuso

Voz 2 16:07 mientras otros no lo llevaban en sus programas

Voz 4 16:10 proponemos que también puedan disfrutar del paro como como cualquier trabajador por cuenta ajena que puedan postergar el pagar el IVA hasta que una empresa hasta que el cliente no paguen la factura cosa que ha llevado a la ruina ya verdaderas de problemas a muchos de nuestros autónomos pero me sorprendía cuando hablaba la señora Amador Rande que no le gusta que se bajen los impuestos a la clase media y trabajadora hay que devolverle el esfuerzo que ha hecho durante los años de crisis por las malas decisiones del señor Zapatero lo que dio una forma en pues es una forma de Valdegastea

Voz 6 16:48 pues si se suman a las rentas mi señora madura no

Voz 4 16:50 a nerviosa para bajarle los impuestos a la clase media y trabajadora usted preguntaba que dónde íbamos a sacar el dinero muy fácil se lo digo lo estamos haciendo en Andalucía eliminando los chiringuitos políticos eliminando los las grandes fundaciones chiringuitos políticos para meter a los amigos ponerlos con sueldos casos de doscientos mil euros de ahí de adelgazar estos chiringuitos políticos de adelgazar estas instituciones que uno lleve van a ninguna parte que son unas grandes intermediarios que se quedan con la mitad de los presupuestos para la gente que realmente necesitas o va a destinar ese dinero Se puede conseguir más fondos hay que apostar y ser valientes y apostar por nuestras pequeñas empresas que son los que todos los días su suben las persianas Isabel qué significa ganarse cada día cada día el dinero

Voz 0496 17:43 vamos a convictos grandes y con Jorge Cutillas que todavía Cataluña estamos bien

Voz 6 17:46 bueno yo creo que de aquí a La Rioja para hablar de empleo de fiscalidad es necesario hablar

Voz 1722 17:50 de infraestructuras la infraestructura y la economía son inseparables Si queremos captar industrias crear nuevas empresas competir con otras regiones atraer turismo que La Rioja se pueda visitar que la gente nos conozca tenemos que tener unas infraestructuras modernas y no sólo comunicaciones también servicios tecnología sostenibles y respetuosas con nuestro paisaje estamos en el peor momento de los últimos veinticinco años eso es eso sí hemos estado presumiendo de estar por encima a media asta aclara claramente por debajo una las losas en el desarrollo de esta comunidad autónoma es el efecto frontera si queremos ser competitivos que sea por nuestra fiscalidad por nuestra política empresarial no Porter salarios más bajos no por tener peores condiciones laboral es estos señores se puede revertir estos señores tenemos una solución en nuestro Estatuto de Autonomía tenemos el artículo cuarenta y seis una compensación estatutaria legal exigible durante estos últimos diecisiete años se debe de La Rioja trescientos millones de euros trescientos millones de euros que van a servir para mejorar nuestra empleo para mejorar nuestra fiscalidad para poder dar soluciones a nuestros trabajadores para por fin sí estar encima de la media la economía riojana Se mantiene porque somos trabajadores porque tenemos iniciativa porque somos ahorradores porque tenemos un sistema de economías familiares de pequeñas empresas que crean empleo y lo mantiene son capaces de soportar la crisis profundas como la que hemos subido no tenemos dependencia de grandes eh empresas eso da fortaleza pero si fuese por el apoyo del Estado señores estaríamos ya arruinados arruinados La Rioja es la comunidad autónoma donde más ha bajado la inversión dos mil nueve Un cuarenta por ciento Un cuarenta por ciento de los presupuestos que crean aprobar el partido socialista con el apoyo de Podemos pero es que también lo fue en dos mil dieciocho con el presupuesto de PSOE dice danos señores La Rioja está cada vez peor cada vez peor estos por culpa de los partidos nacionales señores esto el tenemos que revertir tenemos trescientos millones de euros que nos deben tres millones que deberían potenciar el empleo asegurar nuestras pensiones tendrán un mejor sistema fiscal

Voz 0496 19:43 Jorge Cutillas

Voz 0801 19:45 pues entonces todo cómo somos los últimos en incorporarse somos nuevos por lo tanto no tenemos Historia de Manzano en el Parlamento en Parlamento nacional Mamen Congreso imputado una recién estrenado o algún Parlamento riojanos Parlamento excepto el el andaluz que hayamos entrado ya hemos empezado a quitar esos chiringuitos también no es feministas y otros por ejemplo cuando no llegaban el grado de cuarenta y siete millones que estaban presupuestados llegaban a las mujeres maltratadas aunque eso lo hablaremos luego ni el dos por ciento alrededor de un millón de de de euros otros chiringuitos que se que se lo vamos que nosotros somos propuesta en Andalucía que se vayan quitando bueno vamos en tema económico estamos claras en una postura clara bajada de impuestos radical la reducción del IRPF estamos en nacer en el impuesto de patrimonio de y por supuesto de patrimonio de sucesiones de de del cesiones porque porque muchas veces es hasta poner cuesta dinero como ocurre en Andalucía no como porque es el impuesto tan alto que a la gente gastaba ahorrando toda su vida y luego tienen que heredar los los sus hijos pues no pueden pagar impuestos sucesiones con lo cual al final tienen que vender la casa la donación están por supuesto sobre todo intrafamiliares queremos bueno pero es el tema de otro tipo de impuestos pues en los trámites burocráticos una relación de empresas la reducción del impuesto de sociedades al quince por ciento aquí sufrimos el tema de The al otro lado del Ebro con el Concierto Económico vasco el concierto Navarro estamos pues bueno que eso está empobreciendo el tejido industrial de La Rioja a las empresas riojanas por lo tanto eso afecta también a los trabajadores que haya distinto tipo de de nuestras sociedades a un lado a otro del Ebro como digo País Vasco y Navarra con lo cual aquí pagamos mucho más sabéis Juan sabemos pues muchas empresas y empresas grandes con grandes y pequeñas conozco muchas tanto las grandes como las pequeñas que se han ido bueno pues el ten misma subvenciones las subvenciones que quedan en el otro lado en las mismas las subvenciones que pueda Gobierno riojano porque claro es tienen es decir más impuestos dando pueden dar más ayudas bueno pues estamos también el tema empleo favorecer es poco tiempo pues bueno intento favorecerá contra de veinticuatro centros de cotización el apoyo a los autónomos con cuota cero adverso no llegan al Salario Mínimo Interprofesional superado de sombra la cuota progresiva de los cincuenta en función de los ingresos la bonificación del cien por cien de la cuota a trabajar por cuenta propia se encuentra de baja la contratación de mayores de cincuenta años para para para los de larga duración con reducción del veinte por dentro de la Seguridad Social para contratos indefinidos etcétera no y luego infraestructuras pues también muchas lo que encontraron a nivel nacional pues un Plan Hidrológico Nacional como proponemos que sea solidaria entre todas las regiones que no aquí es también agua y demás no nosotros decimos en todos los lados los sitios en el en el Ebro sobraba agua pues habrá que que darla empresas a regiones como Murcia como Almería como bueno estaba viendo S

Voz 6 22:59 propuesta sólo como en bloques son estructuras hablaba de empleos algo sí

Voz 0496 23:05 como es un bloque pues tenemos poco tiempo intento

Voz 6 23:08 por eh

Voz 0496 23:08 adelante yo quisiera hacer alguna matización porque

Voz 3 23:11 eh tras esta ronda en la que se ha quedado claro plante a mí dos de bajar los impuestos y planteamientos de subir los impuestos como ha dejado claro tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos IU eso está claro sobre todo cuando me llama la atención un impuesto como es el impuesto al diésel ese impuesto al diésel porque es muy fácil y muy demagógico el discurso de ricos y pobres ir a hablar de de tres de tres riojanos en relación al resto pero una de vuestras propuestas es el diésel lazo IS afecta a todas aquellas familias que tengan un coche diésel il eso son millones de españoles ir décimas decenas de decenas de miles de riojanos y eso es una subida que puede estar entorno a los cien doscientos euros al año por cada cada familia eso es la clase media española cuando nosotros hablamos desde el Partido Popular de bajar los impuestos lo que estamos buscando es proteger y fortalecer a la clase media española España será más fuerte cuanto más fuerte sea su clase media para eso es necesario bajar los impuestos a esas personas como hemos venido haciendo ya hay algo que creo que es importante también cuando hablamos de la economía el empleo en nuestra región es la agricultura y esto no lo podemos olvidar mientras en España hablamos no llega al tres por ciento el PIB que depende de la agricultura en La Rioja estamos por encima del seis por ciento y esto para el Partido Popular es importantísimo cuando digo importantísimos que además somos el único partido con capacidad y lo hemos demostrado en nuestra trayectoria durante los últimos cuarenta años de negociar para favorecer una buena PAC para los riojanos cuarenta y siete mil quinientos millones de euros fue la última PAC que negoció el Partido Popular el próximo mes de octubre se negocia nuevamente la PAC y ahí es importante esa negociación para La Rioja el Partido Popular se compromete con los agricultores con los ganaderos riojanos a volver a conseguir la mejor negociación posible de que tenemos frente a esto pues un partido Socialista cuya ministra de Economía ya ha planteado un recorte del quince por ciento de los fondos que pueda recibir España en relación a el medio rural y la agricultura a través de la Política Agraria ya común por tanto a y también tenemos que hacer una reflexión sobre qué proyecto político es mejor para nuestra región y ese proyecto político que es mejor para nuestra región es aquel que apuesta por un tejido agrícola agrícola ganadero fuerte y en eso yo creo que también es importante ponerlo encima de la mesa en este debate porque la renta de nuestros agricultores es un elemento fundamental cuando hablamos de empleo de Economía el nuestro la región que tiene sus peculiaridades y que por tanto tenemos que es ponerlo o la liberalización del viñedo por qué existe la liberalización de viñedos por

Voz 6 25:57 Partido Socialista vendió la negó

Voz 3 26:01 en ese sentido yo creo que es importante la ampliación hasta el dos mil cincuenta el Partido Popular pues se plantea hay pone encima de forma muy abre

Voz 6 26:08 vamos vamos todos bien de forma muy

Voz 2 26:11 breve si efectivamente una política de desarrollo del medio rural ideal medio agrícola que ha expulsado sistemáticamente a la población de los pueblos y en el ámbito rural durante décadas esa no es la política de desarrollo que cree que queremos y creemos que está a altura de las circunstancias mirar a la crisis climática que tenemos supone una reconversión del modelo productivo que tenemos y apostar por los pueblos para el ámbito rural porque efectivamente están gran parte de la solución es ahí pero para eso hay que apoyar al pequeño Andy culto por la ganadería extensiva no cuenta

Voz 6 26:46 pero claro

Voz 2 26:48 es socialmente justo

Voz 7 26:51 llenándose y ahí ya no voy a entrar niños

Voz 2 26:56 Lar porque lo que acaban de hacer en Andalucía creo que es un ejemplo clarísimo para toda la ciudadanía de lo que es gobernar para los ricos porque la reforma fiscal o la revolución fiscal como las

Voz 8 27:06 te te refieres a las familias a las que ha si te refieres a la eliminación del impuesto las mentiras que te es que estaba impidiendo que Fahmi Arne hemos lo en el día de su familia

Voz 2 27:18 la fiscal son reducciones de impuestos sí pero para las clases trabajadoras para

Voz 6 27:26 en este país por ejemplo rey

Voz 2 27:29 acción del primer tramo del IRPF que cotiza he dicho antes que había un tercio de la población riojana cobran el salario mínimo interprofesional lo menos entendemos que la gran mayoría de la población riojana está en esos tramos porque no estamos para echar cohetes

Voz 6 27:45 en cuanto a política

Voz 2 27:47 salarial hablamos de reducir el impuesto de sociedades también para las pequeñas empresas para los autónomos pero eso sí poner un impuesto sobre las grandes fortunas sobre la banca sobre principalmente en los poderosos y lo mismo con el IVA esos impuestos Yeray

Voz 7 28:04 es para toda la ciudadanía clase media la clase

Voz 2 28:08 todo el boom no paga el IVA proponemos bajar los productos el IVA para productos básicos los productos de higiene femenina eso sí su subir el IVA sobre los tontos de lujo

Voz 5 28:18 no sé si yo podía hacer algunas puntualizaciones de de cuestiones que ha planteado en el último turno en primer lugar decir que el Partido Socialista por supuesto que defienda los agricultores por supuesto que se preocupa del desarrollo rural y de hecho eh

Voz 6 28:32 el quince por ciento es lo que plantea de reducción

Voz 5 28:35 a la ministra socialista lo hemos convertido en una política de Estado e cuando habla la señora Gamarra de proteger a las clases medias yo les digo que eso se hace no bajando los impuestos de manera indiscriminada y lo bajando los impuestos

Voz 0496 28:48 pues mañana

Voz 5 28:49 a las rentas más altas e sino sobre todo reforzando los servicios públicos y en nuestro caso seguimos viendo que ese recorte es la consecuencia directa de esta bajada indiscriminada de impuestos y y sobre las inversiones en infraestructuras que señala daba el el Victor quería decirle que que tiene poco actualizado el discurso en los últimos nueve meses han conseguido doscientos cincuenta millones de inversión directa para La Rioja justamente en materias de infraestructuras

Voz 6 29:19 con el cañón ahí te decía hace muchísimos años de retroceso sea concedida sólo llegaría eh

Voz 5 29:24 justamente a estos nueve meses de gobierno socialista

Voz 6 29:27 podemos hablar sociales hablamos de políticos eso está claro eso luego palabras de días

Voz 5 29:38 pero lo ponen un impuesto al sol donde nosotros

Voz 6 29:41 no no nosotros no no poner una fiel aliada pero puede estar allí cuando uno de los retos que tiene que el reciente en nuestro país como pero en lo que hacía

Voz 4 29:50 al diésel afecta directamente a los pequeños a las pequeñas empresas

Voz 6 29:56 autónomos y más cortitas último quiénes son de lo que realmente bueno pues casi siempre está siempre ahí entonces

Voz 1722 30:04 creo que estaríamos

Voz 6 30:06 a vosotros

Voz 4 30:10 hay usted lo importante que también afecta a la economía el desarrollo nuestras infraestructuras La Rioja está aislada totalmente aislada donde está el empuje del Cantábrico medita

Voz 6 30:21 de rayos cientos cincuenta donde las llamas lo nervioso de hablar

Voz 4 30:34 tanto el PP como el Partido Socialista tanto el Partido Popular como el Partido Socialista que han gobernado España no han impulsado las infraestructuras usted

Voz 6 30:43 Ciudadanos ciudadanos opuestos que ha quedado claro Dovi claro

Voz 0496 30:51 y queremos hablar ahora también de políticas sociales de servicios públicos al final todo está ligado a los servicios públicos que son un elemento fundamental para tener un país en igualdad las pensiones que están en el centro de el de el debate algo se hablado también en fin que proponen para que este país está vertebrado social

Voz 1722 31:07 bueno a mí me gustaría hablar por si luego no tengo tiempo entonces eh

Voz 6 31:09 no está

Voz 1722 31:13 entonces yo creo que en los servicios públicos y la política social la estamos enfocando enfoca siempre favor forma general y tenemos que ser un poco realistas con la sociedad que con con cómo está cómo está La Rioja es decir tenemos dos dos tipos de personas desde mi punto de vista que son la gente que vive en los núcleos urbanos como Logroño Arnedo Calahorra o Haro y la gente que vive del entorno rural es decir todos tenemos problemas comunes todos tenemos el colapso de urgencias problemas de atención primaria privatización de servicios sanitarios todo necesitamos más residencias de ancianos tenemos problemas con las leyes educativas problemas de pensiones que no se revalorizan como ser deberían revalorizar yp personas que Sant que siguen trabajando y aún siguen siendo pobres estos problemas comunes lo sabemos todos pero es que se recrudecen en el entorno rural donde no hay consultores médicos donde se están cerrando escuelas donde tienes al problema agrario a ganadería extensiva que estamos hablaba hace un momento por supuesto un problema muy muy importante que el problema lo que no nadie habla del Ballet Ass ha puesto muy de moda hablar de despoblación todos los partidos está aquí hablando de despoblación que son los mismos que llevan horno en cuarenta años y que se han desplomado los pueblos eso no no no no lo olvidemos el problema no es actual el problema no es actual y no existen soluciones a corto plazo yo considero que es necesario un pacto estatal de despoblación y me comprometo aquí en el Partido Riojano va a trabajar por ello entonces también consideró que la educación necesita también un pacto yo he estudiado tengo treinta años y estudiado con seis leyes educativas distintas si les que sitio

Voz 4 32:35 cuatro el Partido Socialistas bueno eso McLaren

Voz 1722 32:37 la seis distintas y nadie todo el mundo está trazando línea roja de negociación nadie llega un acuerdo muchos hablan de pactos de Estado ojalá ojalá yo pongo aquí me voluntad que realmente lo hagamos pero

Voz 2 32:49 es que

Voz 1722 32:51 estoy un poco me da un poco de pésame porque es que se que no se que no va a ocurrir ni reformar la Constitución para blindar las pensiones porque no será par de acuerdo porque ni tan dos tercios en un Parlamento fragmentado no es que creo que no va a ser posible

Voz 4 33:03 en la en la anterior legislatura se se impulsó un pacto por la educación donde se trabajaron Se estuvo trabajando durante quince meses pasaron hasta ochenta expertos en no a no salió adelante porque lamentablemente al Partido Socialista se levantó la mano detrás de ellos es que cada puesto de

Voz 6 33:22 bueno podemos penes yo creo que cuando voluntad política creo que falta positivamente falta algo para llegar a acuerdos realmente yo tengo treinta años sí

Voz 1722 33:30 esta situación me da pena no

Voz 6 33:32 el acuerdo siete que el Partido Riojano

Voz 1722 33:36 en un poco de de ese ni aquí es un poco caótico yo bueno yo tenía al cediendo hablando educación yo he tenido la suerte de poder estudiar aquí poder estudia la Universidad La Rioja la Universidad de todos y quiero que esto no que no sea una cuestión de suerte que sea un criterio de elección es decir que si tú quieres estudiar a la Universidad deja lo pueden hacer o quieres estudiar una formación profesional que sin esta pero que sin nuestra comunidad no puede acoger esa oferta educativa que todo el mundo quiere estudiar por ejemplo si yo quiero estudiar Medicina metió aunque Zaragoza sito en estudiar periodismo me tengo que ir a Bilbao es decir pues que que la comunidad autónoma la oreja que el Estado en los ayude a a mover a nuestros jóvenes que financie los que financia los transportes que en ningún momento por favor que ningún momento sea los recursos económicos los que impidan estudiará

Voz 5 34:14 en eso estamos absolutamente de acuerdo en muchas de las cosas que ha planteado hablando de políticas sociales servicios públicos evidentemente al Partido Socialista nadie tiene que venir a darnos lecciones los principales avances en este país llevan el sello socialista también en estos nueve meses de Gobierno lo hemos hecho lo hemos demostrado que defendemos una sanidad pública donde hemos revertido los recortes salvajes de

Voz 3 34:36 del Partido Popular ya hemos tenido que debo

Voz 5 34:39 ver la universalidad a todos aquellos sables que le había sido arrebatado hemos tenido que comenzar a revertir el copago farmacéutico en educación pública estamos completamente de acuerdo y nadie debe de quedarse fuera del sistema educativo por sus cuestiones económicas o de origen injustamente por eso lo que hemos hecho ha sido tratar de recuperar en la inversión pérdida en becas fruto de la política del Partido Popular el sistema público de pensiones apostamos por blindar en la Constitución Española para que esto no decían justamente eso una cuestión con la que podamos hacer moneda de cambio política unos y otros son cuestiones de Estado estoy de acuerdo ya en los que es necesario que tengamos una altura de te miras todos no queramos hacer de de estas cuestiones cuestiones meramente meramente electoralistas la vivienda es una cuestión fundamental es un derecho y no puede ser que el cuarenta por ciento de la población gaste más del cuarenta por ciento de su renta en pagas tu selección habitacional y creemos firmemente porque además está en nuestro lo hemos impulsado en nosotros en un sistema de protección a la dependencia que además también tiene mucha relación con el medio rural con esa falta de de servicios en el entorno rural y que también es un nicho de a la vez que es un derecho que debemos de garantizar es también un nicho importante para la fijación de población para la generación económica desde luego y creemos que el feminismo la perspectiva de género tiene que estar muy presentes y en esto sí que quiero hacer un lanzar un mensaje claro a las mujeres porque creo que en estos momentos es necesario hacerlo es decir que que el Partido Socialista defenderá siempre los derechos alcanzados que no vamos a consentir ni medio paso atrás en materia de igualdad que en esta línea hemos trabajado que seguiremos luchando sin descanso para que esto sea una realidad efectiva

Voz 0496 36:28 me habían pegado palabras Alonso Cuca Gamarra y luego se venga

Voz 4 36:32 para para hablar de futuro para hablar de nuestros mayores para hablar de de pensiones también tenemos que entender que tenemos un drama en este momento que es la baja natalidad tenemos una las tasas de natalidad más bajas de toda Europa tenemos que apoyar y apostar a las familias nosotros queremos apoyar a todas las familias a todas en todos los modelos de familia que hay por eso hay que apostar por eso proponemos que las familias monoparentales se conviertan tengan los beneficios de las familias numerosas que las familias con dos hijos tengan todos los beneficios de la fama las numerosas con las familias de tres hijos tengan la clase especial de Familias Numerosas apoyar a las mujeres en el entorno rural con con Conwell con una bonificación de la cuota autónomos para que puedan emprender en el medio rural hay que hacer una apuesta segura por la natalidad para que ese pacto Inter generaciones pueda perdurar para que realmente en el futuro podamos garantizar esas pensiones los que estamos ahora cotizando pagamos el el Colegio de nuestros hijos y el de todos los niños pagamos las pensiones de nuestros mayores el día mañana si no tenemos niños que nazcan que el día mañana tengan una buena educación como decía Víctor puedan ser productivos y puedan trabajar por eso hay que garantizar también el el el empleo y apostar por un empleo de calidad este pacto entre generaciones se va a romper tenemos que llegar es cierto a un pacto nacional para blindar nuestras pensiones pero tenemos que garantizar que eso pueda ser real en el futuro y que no tengamos las obras que tenemos en estos momentos por la baja natalidad queremos apostar por las familias y hay que apostar

Voz 0496 38:15 porque nada más

Voz 3 38:16 sí bueno hablar de las políticas sociales yo creo que hay que ser muy consistentes en qué país vivimos no es decir eh gracias a la calidad de vida ya el estado de bienestar que tiene España en uno de los el segundo país del mundo donde más donde más vivimos pero también tenemos ese invierno demográfico que proviene de ser uno de los países donde las familias españolas quieren tener hijos y no los tienen los una tíos y por lo tanto además estamos generando ahí una frustración a muchísima a una parte de la de la sociedad dentro de esas políticas sociales el Partido Popular apuesta de una manera prioritaria por la política de familia una política que venga a reforzar a todas las familias españolas en sus planteamientos como lo hacemos y que planteamos en primer lugar una ley de apoyo a la maternidad y a las familias que nos permita él y establecer ayudas en todos los ámbitos empecemos por ejemplo por la conciliación es fundamental que el tramo de educación de cero a tres años sea gratuito el compromiso del Partido Popular es llegar a esa gratuidad en la próxima legislatura del mismo modo que es fundamental en la conciliación y la racionalización de horarios hemos empezado a trabajar en ese sentido hemos impulsado medidas pero queremos seguir avanzando es importante también seguir reduciendo la brecha salarial el último gobierno del Partido Popular redujo la brecha salarial pero no hemos alcanzado todavía la igualdad entre hombres y mujeres el Partido Popular nos comprometemos a seguir trabajando en esa línea pero hablar también de políticas sociales es hablar de nuestras pensiones de garantizó por la sostenibilidad de las mismas y eso se consigue trabajando en dos líneas en primer lugar una política económica que te garantiza que hay ingresos para la sostenibilidad del sistema por otro lado ese planteamiento de actualización que compromete este partido y lo digo porque somos ese valor seguro en una trayectoria donde hemos gobernado y donde nunca se han congelado las pensiones a los españoles cosa que Sánchez votó a favor de esa congelación de las pensiones el único presidente

Voz 8 40:26 desde que han congelado las cajas pero vamos a hablar respetado a usted entonces respeté me usted a mí pero le diré dos cuesta

Voz 9 40:35 sí sí sí dijo reducción una

Voz 3 40:39 el señor Sánchez votó a favor de la congelación de las pensiones zonas le guste a la señora más Rodin o no les guste porque ya le facilitaría usted no sé

Voz 6 40:47 no si ya les facilitaría usted el acta

Voz 3 40:50 la de la sesión de aquel día en el con en el Congreso de los Diputados segundo las actuales eh actualizaciones e incrementos que se han llevado a cabo los últimos meses son las que estaban acordadas ya aprobadas los últimos Presupuestos Generales del Estado

Voz 6 41:03 debutó contra vagar votó en contra el partido que acabará con la fuerza de su empecina perdón ellos perdóneme señora pero somos nosotros

Voz 0496 41:20 habrá

Voz 9 41:20 sí terminado mi tú ya pero yo hay aún unos cuantos minutos ya pero dice eso es porque es difícil quince segundos para Cuca Gamarra vamos vamos lo más importante educación

Voz 3 41:32 y en ese planteamiento el Partido Popular apuesta como siempre por un pacto educativo como hemos trabajado en los últimos quince meses se levantó de la mesa hay reventó el partido socialista nosotros lo que planteamos es la libertad para elegir centros la defensa también de la concertada que forma parte del sistema la libre elección de la educación especial cuando un padre así lo decida algo importante un MIR educativo en toda España una alta inspección que no que que controle que no sea doctrina desde las aulas algo que el Partido Socialista no está dispuesto hasta el punto de entregar la educación a los independentistas David Pérez

Voz 2 42:09 nosotras cuando hablamos de de poner la vida en el centro imponer la gente en el centro que nos parece la lo fundamental estamos hablando de garantizar unos servicios públicos de calidad e inclusivo es decir que garanticen la el acceso a toda la ciudadanía Nos parece algo absolutamente fundamental ahora bien esto no se puede conseguir sin la inversión necesaria entonces planteamos que es necesario cambiar también esa inversión incluso cambiar lo que es la financiación autonómica porque algunas de estas políticas tantas ferias a las comunidades autónomas y creemos que es necesario derogar las medidas de austeridad en primer lugar ese artículo ciento treinta y cinco de la Constitución española o la Ley de Estabilidad Presupuestaria a funcionar en base a un suelo de inversión Hinault un techo de gasto es decir que inversiones necesaria para garantizar unos servicios públicos fuertes de calidad a partir de ahí por supuesto proponemos una sanidad pública recuperar la universalidad que hay que recordar que el Real Decreto dieciséis barra dos mil doce expulsó a ochocientas mil personas sin razón económica alguna ni sanitaria ni social de nuestro sistema sanitario en educación apostamos por una educación de calidad y gratuita hasta la universidad en todo lo que es la educación obligatoria pero también en la universidad por qué porque el último curso académico hubo diecinueve mil universitarios menos y a lo largo de los últimos cinco años han sido decenas de miles de jóvenes que se han quedado sin poder acceder a la universidad y eso es un fracaso social Un país que se tercie tiene que llevar a todas las capas sociales a poder desarrollarse ya poder hacer los estudios que necesiten en cuanto a vivienda también tenemos un problema en La Rioja bueno pues muy Evry vivienda tenemos un montón de viviendas vacías y un incremento de los precios de alquiler de venta enorme y en cuanto a pensiones una última nota a principios de abril se firmaba un acuerdo en la Unión Europea que va a suponer una apuesta por las pensiones privadas y por los planes de pensiones privadas hiera con el apoyo de los grupos parlamentarios de PP de Ciudadanos y con la abstención del PSOE Jorge

Voz 0801 44:34 sí bueno por cien por decir algo bueno en muchos temas que estaban hablando aquí el tema rural el tema de salud tema pensiones bueno en temas de salud nosotros pensamos que queremos una concepción o tenemos integral de la sanidad pensábamos que la tarjeta sanitaria única y esto es un poco por el Estado de las autonomías en el cual como hay decenas de tarjetas sanitarias hay hay diecisiete calendarios de vacunación donde no se pueden vacunar un señala que necesitaba a su hijo discapacitado tener que hacer de pesaban mucho tener que que engañar a la Administración porque si no en la comunidad donde estaba no tenía poder daban la mente una así a conocerla podía comprar para su hijo discapacitado para que pueda tener

Voz 1722 45:20 ya bueno esto el sistema autonómico

Voz 0801 45:23 hemos en Política Territorial en tema de natalidad pues tenemos también pues muchas propuestas de educación en educación pues pensamos que bueno primero exigimos el reconocimiento de lengua española a nivel internacional conforme a la importancia como su importancia como segunda lengua segunda lengua mundial más hablada no empezando por la Unión Europea tenemos queremos implantar el cheque escolar importante importante en la educación concertada devolver a los padres no tendría libertad para elegir la educación de sus hijos empezando por el lección de colegio queremos que muchos puntos en el PIN parental que llamamos nosotros la autorización expresa con objeto de que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad contenidas de valores éticos sociales cívicos morales sexuales en el colegio queremos se implantaron genera seis gente sistema de becas para las familias con menos recursos queremos impulsar una ley de la bueno muchos temas que bueno

Voz 6 46:27 no me dio tiempo a debatir hay cincuenta y tres minutos mejor quedó en el tintero bien incluso el tercer clasificado como se hablaba lo hacía porque antes quince segundos porque vamos a el

Voz 0801 46:42 tema de dedicación bueno es que es es una tiempo creemos que la creación este Familia cosa que por ejemplo el Partido Popular nos lo ha copiado también otra las una serie de cosas la promoción de la Ley Orgánica de Protección de fulminante tal que reconozca como es el Estado el apoya decía a las familias números sellaron a Thalía en general es increíble que en España sea la la tasa de de Natalia más baja de Europa

Voz 0496 47:03 tenemos que dejar aquí me da tiempo a más vamos ya con el minuto de oro por favor empieza Víctor grandes partidos lejano bueno

Voz 1722 47:11 en estas elecciones los riojanos pueden tener la seguridad de que sólo el Partido Riojano votará siempre en beneficio de La Rioja en defensa de nuestros intereses nuestro bienestar pueden tener la seguridad de que nunca les traicionó haremos porque al contrario del resto de partidos a nosotros sólo nos mueve el progreso La Rioja no dependemos de nadie más puede tener la seguridad de que somos el único voto todo útil el más eficaz porque siempre lo utilizaremos para negociar lo que La Rioja necesita para mejorar las infraestructuras la sanidad las oportunidades para nuestros jóvenes la modernización de las empresas o la creación de empleo ya no nos vale las promesas señores hay que presentar resultados para eso no hay que inventar nada nuevo sólo poner los intereses de los riojanos en lugar preferente como hacen todas las como unidades que tienen representación de partido de su tierra ya sean navarros vascos asturianos valencianos canarios para los partidos nacionales La Rioja pesa muy poco en términos electorales casi nada y en consecuencia somos muy poco atractivos en términos económicos de inmersión por eso ahora más que nunca se necesita un Partido Riojano fuerte que defienda nuestros intereses en Madrid por eso te pido a ti oyente el próximo domingo cuando vas a votar piensas en riojano Jorge

Voz 0496 48:13 Cutillas

Voz 0801 48:15 bueno pues yo todo lo contrario pienso que hay que pensar en el supuesto cobro pensar en clave nacional oración en generales son un partido nacional por lo tanto bueno tenemos muchos proyectos y muchas propuestas que no que no hemos podido hoy bueno y pensamos como como nuevos que somos y yo creo que tenemos un mensaje de tinte distante a lo que a lo políticamente correcto no pensamos que sea estatal art perdón hartazgo de la sociedad está plasmando bueno pero lo que pasó en Andalucía y que bueno que va a ocurrir en el resto de España no ahí están nuestros actos llenando absolutamente todo ese yo creo que la gente quiere ver algo distinto a lo que políticamente correcta lo que se está llevando actualmente bueno en en esa línea es lo que estamos lo que queremos y así vamos a actuar es siempre diciendo con claridad lo que pensamos que sin ningún tipo de tapujos en una provincia con otra

Voz 0496 49:11 María Luis Alonso

Voz 4 49:12 bueno estamos en un momento clave para la historia de España para la Historia La Rioja este domingo no juzga no jugamos un nuevo capítulo abrir un nuevo capítulo donde la igualdad de oportunidades para nuestra tierra sea real queremos una España de igualdad de oportunidades donde La Rioja cuentes hice tenga en cuenta en Ciudadanos queremos una España moderna donde podemos apostar por nuestros jóvenes hablar de libertad de unión en cualquier pueblo España donde las mujeres seamos tratadas con igualdad donde se pueden apostar por los autónomos y los empresarios que desarrollen sus proyectos donde la familia se sientan apoyadas sobre todo donde nuestros mayores tengan una vida digna esta es la España que queremos en La Rioja que quiero es La Rioja que vamos a impulsar desde el Gobierno de Alber Rivera nos dijeron que era imposible ganar las elecciones en Cataluña nos dijeron que era imposible desbancar al Partido Socialista después de cuarenta años en Andalucía ya este domingo veintiocho de abril os pido que tenemos las urnas de botas naranjas para que Albert Rivera sea presidente de España

Voz 0496 50:19 David Pérez