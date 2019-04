Las noticias de Castilla y León, 16:02 (23/04/2019)

yo creo que si por algo se caracteriza a todos estos años de democracia hay de de Estado autonómico es que Castilla y León es un modelo de éxito para todas las comunidades autónomas y quiero hacer un reconocimiento a quién hoy no nos puede acompañar por causa de su salud que es Juan Vicente Herrera quién ha sido presidente a lo largo de los últimos años y desde luego que me considero digno sucesor y la segunda

Voz 3

00:56

aquí hemos llevado fruto del esfuerzo del trabajo del sudor de las lágrimas también de mucha gente que nos ha precedido de mucha gente que luchó antes que nosotros cuando las cosas eran mucho más difíciles que ahora hoy que estamos a punto de tocarlo con la punta de los dedos no me quiero acordar de todos aquellos y aquellas que no se han hecho llegar hasta aquí por toda aquella gente que trabajó tanto tanto tanto porque esta tierra tuviera foto