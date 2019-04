Escucha las noticias de las 16:00 (23/04/2019)

yo creo que el señor Rivera todavía no se ha enterado que el enemigo España se llama Pedro Sánchez todo lo que el señor Rivera ayer no entendió lo entienden los españoles dividir el voto sólo hace a Sánchez cuatro años más presidente ayer el señor Sánchez pudo esconderse trate Rivera porque Rivera hizo el trabajo sucio a Pedro Sánchez de atacar y atacar al único que puede poner freno a Pedro Sánchez que se llama Pablo Casado

esta es la voz del mandatario que acaba de ofrecer una rueda de prensa en la que ha contado que había un cuarto hotel entre los objetivos de los terroristas la agencia Reuters asegura que la última alerta por parte de India se produjo sólo pocas horas antes de los atentados aunque este es un extremo que no ha querido confirmar oficialmente ni el Gobierno de Sri Lanka ni el indio por cierto Arabia Saudí acaba de confirmar la ejecución de treinta y siete detenidos por su presunta relación con el terrorismo ejecuciones que se producen dos días después de que las fuerzas de seguridad saudíes hayan abortado un ataque al norte de Riad más cosas la Fiscalía se opone a investigar a Ángel Hernández como responsable de un caso de violencia machista estamos hablando del hombre que ayudó a morir a su esposa María José Carrasco reabriendo el debate sobre la eutanasia en nuestro país amplía Javier Álvarez

Voz 0689

01:55

la Fiscalía había pedido a la juez de Violencia sobre la Mujer que no se quede con el caso de María José Carrasco porque no se trata de un delito de género la Fiscalía insiste en que se trata de un delito de cooperación al suicidio porque los hechos cometidos fueron a petición expresa de esta mujer dada la enfermedad que padecía la Fiscalía precisa que el marido Ángel Hernández accedió a la decisión de su esposa pero no con una idea de inacción violencia como es habitual en los delitos contra la mujer sino como un auxilio a un deseo expreso manifiesto patente de esta persona fallecida sin que exista ninguna situación de sometimiento por parte de ella por tanto explica el fiscal es un delito común castigado con hasta diez años de cárcel debe ser investigado por los tribunales ordinarios Hinault por los juzgados especializados en violencia contra la mujer