El análisis del debate a seis

Voz 1 00:00 diario de campaña tenemos a Sergio Andrés Cabello y a Nacho Villaluenga os voy a pedir antes de llegar a las dos y veinte una primera impresión porque había estado viviendo con nosotros este debate aquí en directo Nacho qué tal buenas tardes

Voz 2 00:12 buenas tardes pues yo creo que lo que esperábamos han ido a no fallar no sé no hemos visto ningún penalti tipo

Voz 3 00:22 no hace falta el bar no lo ha hecho falta ni el bueno Luar igual nuestra cuarta luego Sergio opinión también en la Liga

Voz 4 00:30 Nacho pero a mí hay una cosa que también me ha llamado mucha atención que me he visto como un debate de hace veinte años

Voz 3 00:36 muchas cuestiones y eso también es para hacérselo anotar porque verdaderamente pues es una cuestión importante de cara a los desafíos de la ría

Voz 1 00:44 Nos nos acompañáis hacemos una pausa para las dos y veinte seguimos con vosotros hacemos esta pausa habitual de las dos y veinte pero Nacho Sergio decíais opiniones eh hablábamos también fuera de micrófonos nosotros antes de meternos de lleno en el Hora catorce no de que de alguna manera bueno pues ninguno ha venido a disgustar a nadie no

Voz 2 01:09 hombre yo creo que tal y como están las cosas es casi más importante no perder que ganar porque ya se sabe que no va a haber una mayoría cualificada Mishima y entonces por lo menos perder lo menos posible era interesante hoy ver cómo se desenvolvía muchos de los que de los representantes que han venido porque son nuevos iban se les conocía a ver qué perfil podía andar a mí algunos me han sorprendido porque esperaba otra cosa y otros pues Fá me ha sorprendido Édith que la he visto nerviosa me he visto muy nerviosa iba a más

Voz 1 01:45 la candidata de Unidas Podemos Podemos es una mujer que

Voz 2 01:47 tiene un perfil educado dialogante y bueno en un momento dado yo la he visto un poco nerviosa y me ha sorprendido el representante de Vox que que yo creo que ha jugado sobre seguro no ha dicho ninguna barbaridad que nos pueda llamar la atención no sacaba a relucir las armas ya ya dicho propuestas no ha interrumpido a nadie que no sea ya

Voz 1 02:09 lo de que tenían que supo

Voz 3 02:12 es verdad que había que luchar un poco por pelear

Voz 2 02:15 tiempo hay otros no ha querido yo creo que no ha querido dar una imagen demasiado agresiva y creo que lo ha conseguido otra cosa es que igual se ha pasado de plano y los demás pues en mi opinión para mí se llevan la palma Marisa Alonso que yo creo que que ha hecho

Voz 3 02:30 buen debate candidata de Ciudadanos C's posó puesto Cuca Gamarra que controla perfectamente y además cuando coges la palabra resulta también ha tenido hay sus rifirrafes con el moderador con nuestro compañero de Diego García sobre todo por ese aprovechamiento a diferencia del candidato

Voz 1 02:51 The Box como decíamos Sergio si yo

Voz 4 02:54 ha hecho perdón en gran medida yo yo creo que también es cierto que que como decíais Cuca Gamarra tiene todas las Pérez todas las tablas y que la mayoría del resto de los de los diez candidatas son nuevos y eso al final se ha notado todo muy interesante también como ha sido el papel de María Malibrán del PSOE no como ha empezado con un perfil muy bajo que es verdaderamente incluso en su lenguaje no verbal se notaba que estaba ahí como a haberla pero luego acogido el argumentario que también creo que muchos de ellos sin muchas de ellas han cogido el argumentario sobre todo María Luisa el uso de Ciudadanos el argumentario de los partidos centrales y evidentemente son la catapulta Un poco a defenderse bien el modelo de de Sánchez ya no en el debate de división española y luego lógicamente bueno también por ejemplo Víctor desde el PR llevaba el papel muy asumido muy muy claramente marcado a mí sí que Cutillas no aparecía

Voz 1 03:41 si el tienen una estrategia además clara no yo entiendo que la estamos

Voz 4 03:44 sí ha sido perdón Ana porque hay incluso curiosamente en un momento determinado ha llevado a que buena parte del resto de la mesa incluido Cutillas haya negado un poco el discurso está identitario porque hay que pensar en la verdad es que pero otros pensamos en clave nacional es decir eso es interesante y muy y muy curioso yo creo que también Cutillas que a mí me ha sorprendido mucho lo que decíamos antes de ese movimiento social cultural y sociológico

Voz 1 04:10 la mandaron a compañera no sé si es que hacía ese detalle nada más empezar sí ha sido su carta de presentación

Voz 4 04:17 totalmente desea buscar un poco de nuevo esa empatía que yo creo que por ejemplo en el tema de la empatía Edith Pérez que como yo coincido totalmente con con Nacho se veía muy nerviosa pero sí que en el tema de la empatía sobre todo en su último minuto ha sabido jugar muy bien esa baza

Voz 2 04:30 algo

Voz 1 04:31 algún detalle más detalles ávido

Voz 3 04:34 había estado dentro de habéis estado aquí donde nos encontramos bien está estudiando entrar al poco presionamos porque esto que te pongan en una claro pero luego yo comprendo a Risto lo comentabas coge los toda pena que no podamos interrumpir

Voz 1 04:50 ha fijado gestos que también esas hablan mucho no y es lo que los oyentes no han podido seguir a través de la radio sí que gracias a todo el equipo de nueve cuatro uno que han retransmitido la señal en directo en streaming así que les agradecemos muchísimo también el esfuerzo que han hecho porque este debate llegue la imagen a todos los hogares riojanos pero yo creo que también dice mucho esos gestos esas mira

Voz 2 05:14 no yo creo que no ha habido grandes desastres en cuanto a esto sí que ha habido había alguno que estaba recogido en la silla que el representante del PR pues es quizá el más teatral que que que bueno en la radio no se ven estas cosas y a lo mejor para bien y lo que sí se ha notado mucho es el nerviosismo de la representante de Unidas Podemos que yo creo que efectivamente como dice Sergio en el último minuto o sea de esquí Tao yo creo que

Voz 4 05:44 aquí la presión ya habido un momento también que aplaude la

Voz 2 05:47 la atención sanitaria universal que es un tema que ya controlaba e incluso ha ha recordado normativa y entonces ahí se veía que estaba un poquito más suelta

Voz 4 05:55 viendo lo que decíamos antes no era plan

Voz 2 05:57 va de Cuca Gamarra que ha sido una Congo

Voz 3 06:00 dominadora de la situación con permiso de de Diego bueno y que estado porque verdaderamente claro además incluso me ha parecido ver por momentos que el resto de diecisiete veces fijaba en ella la mirada de

Voz 4 06:14 el resto vendettas estaba fijada en ella porque evidentemente pues como hemos dicho antes es la que tiene más tablas y entre comillas puesto

Voz 1 06:20 tras se notan en territorios como La Rioja no donde hay políticos que llegan muy nuevos además de que hay partidos nuevos pero hay políticos que que éste quizá haya sido su primer asalto no demasiado

Voz 2 06:31 yo creo que estaban un poco pendientes de la reacción de los gestos se han atrevido poco a interrumpir la si entre ellos han interrumpido más que habían interrumpido a Cuca que además cuando ha interrumpido pues es un poco como sentando cátedra no yo creo que se han respetado las tablas y luego ella viene ella no ha tenido incluso en los tiempos del cólera en ir a La Sexta entonces está está curtida yo creo que

Voz 1 06:57 ya que la Cadena SER e incluso Pepa Bueno ha agradecido en varias ocasiones que siempre se ponga al teléfono en asuntos complicados no

Voz 2 07:05 pues yo creo que es el en esas tablas y bueno pues sabía lo que venía ahí lo ha y lo ha hecho

Voz 4 07:12 yo creo que gol al final por una parte han tirado todos y todas del argumentario esperado es decir porque realmente y a pesar de que hay por ejemplo Diego ha intentado meterles por el camino pero la luego lo dado tiempo con el último quien mirado muy interesante no porque era el tema de lo que porque se han enzarzado con el tema de los impuestos y con todo el tema de las políticas públicas determinantes por supuesto pero yo como decía antes no en algunos momentos yo me he visto en un debate de hace veinte años y eso me lleva a la a la pregunta de qué que hemos hecho en veinte años si como es decir

Voz 1 07:40 esta tarde que haya partidos no es una ciudad meses

Voz 4 07:43 porque por ejemplo estamos volviendo a esto

Voz 2 07:46 los nuevos volvemos a la sopla a la sopa de siglas de cuando la UCD osea que a pesar no incluso con el hecho de que cada vez hay más partidos vamos a a ver qué ocurre yo la última vez aposté porque vivamos a volver a poner el bipartidismo y ahora tenemos otro más ya que ya no no puesto más

Voz 1 08:03 qué os parece que haya sido aquí en esta casa un debate a seis

Voz 3 08:07 pues es que no se me ocurre tú no te va a hacer la pelota a tener que también pero no se me ocurre

Voz 2 08:15 yo sí quiero decir dos cosas muy rápidamente una que han hecho más propuestas concretas las tres derechas que dicen ahora con porcentajes de impago de bajadas de impuestos etcétera y que luego nadie ha hablado de la formación profesional

Voz 1 08:32 es algo de lo que está hablando además y bastantes ninguno hablado

Voz 4 08:36 mira al final lo que ocurre es que volvemos saca del mismo no como grandes con los grandes titulares en los grandes grandes argumentarios que muchas veces están vacíos de contenido porque lo hemos hablado alguna vez no todo el tema relacionado con el tema de la España vacía yo ya dije en España mancillada no pero verdaderamente otra vez volvemos a ver quién era más defensora de los agricultores y sé que de no sé cuántos vale bien pero hemos llegado hasta aquí vamos a ver propuestas más concretas que verdaderamente importante han aparecido también una cosa que ha sido el tema de las familias a natalidad todos los partidos se han centrado en esta cuestión pero legalmente la clave para que haya más natalidad es el empleo y una mejor calidad del empleo y nadie lo he dicho pues así conciliación todos los los elementos claves que conocemos pero si la gente no puede tener hijos como decía Cuca Gamarra que hay un montón de ciudadanos españoles y españolas que no pueden tener hijos que aunque desearían tener hijos o más hijos es por una cuestión de sus ingresos de la situación del empleo eso ninguno lo ha dicho de los seis

Voz 1 09:33 les queda una semana por delante no os vais a acompañar el diario de campaña durante toda esta semana el domingo cerraremos bueno pues con las elecciones y también con una programación especial en la Cadena Ser que no os vais a acompañar también en la noche electoral así que os agradezco muchísimo el esfuerzo que estáis haciendo con nosotros acompañándonos durante todos estos días en veinte segundos que nos queda por delante Nacho que esperamos de esta recta final

Voz 2 09:56 muy sí

Voz 3 09:59 a cenar va a hacer nos quedan también las municipales un hacer también yo creo que nos queda un debate esta noche que esperemos que lo dudo mucho porque lo dejó muy tocados a él mismo y luego en segundo lugar lo divertido de las siguientes elecciones muy rápidamente es que van a estar condicionadas por resultados de esta sí

Voz 2 10:21 sí