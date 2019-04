Escucha las noticias de las 17:00 (23/04/2019)

Voz 0055

00:18

leche Ruiz Jordi Vallet han sido bastante menos locuaces que la primera vez que declararon en este Tribunal Supremo en fase de instrucción ante el juez Llarena los dos han negado que en ese momento que varios meses antes del referéndum el Gubern que dirigía Carles Puigdemont hubiese encima de la mesa la conocida como vía unilateral pero en cualquier caso han reconocido que dejaron Gubern cuando ha dicho por ejemplo Meritxell Ruiz no se veía en un escenario como el que se podía plantear si no había un acuerdo con el Gobierno central la sesión ha quedado suspendida hasta mañana había un tercer citado el ex director de los Mossos Albert Batalla pero ha habido un error en la citación por una erraron su apellido