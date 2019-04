Las noticias de Castilla y León, 17:02 (23/04/2019)

sanidad pública al sistema de pensiones del empleo de calidad han sido asuntos reivindicados hoy en Villalar de los Comuneros donde no han faltado empresas con problemas como los trabajadores de ITB lesa la concesionaria de la estaciones de ITV de Castilla y León los conflictos a centrar en los salarios que llevan cuatro años congelados y las diferencias de horarios entre trabajadores a jornada completa los trabajadores a jornada partida Raúl Lucas presidente del comité intercentros de ITB lesa

parece que se encuentra cómoda en el conflicto la movilización eh nosotros lo que estamos inmersos en una negociación del tercer convenio oí bien es la tercera movilización que tenemos que plantear para defender nuestros derechos no creo que es una reclamación legítima el decidir que tras cuatro años de sacrificios de congelaciones salariales de aumento de jornada llega el momento de la recuperación de una parte de recuperación del poder adquisitivo para que los trabajadores y trabajadoras de grupito de Blesa se encuentra Se encuentra en recompensados en cierta manera preso sacrificios

Voz 4

01:16

bueno pues no es la situación nuestro ahora mismo es que seguimos a día de hoy siendo socios de la cooperativa no se dejan entrar a trabajar y seguimos sus las reivindicaciones para que se mejore y a la situación en la en la empresa ya que tenemos un acta de degradación por las hubiera social en la que estamos dados de alta de dos de alta y que la empresa no quiere cumplir la empresa a coaccionar amenazar a la gente a los compañeros que promoverá la huelga pues que que se va a la calle en otros lo único que pedimos pues eso es poder cotizar por el régimen general tiene los seguros básicos como puede ser enfermedad y demás cosas trescientos treinta autónomos de los cuales en la empresa de Embutidos Rodríguez lo que es la empresa como si embutido