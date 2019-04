Las noticias de Andalucía, 17:02 (23/04/2019)

buenas tardes en Sevilla humillar millar de taxistas según el colectivo se han manifestado junto a otros compañeros provenientes de otras comunidades autónomas en una caravana que ha recorrido el centro de la capital para exigir una solución al conflicto con la súbete C tras rechazar el borrador puesto sobre la mesa por la Junta de Andalucía desde donde lamentan que algunas asociaciones de taxistas no aporten propuestas ha dicho borrador informa Alfredo guarda

vea esa marcha lenta ha colapsado la ciudad porque ha participado un millar de vehículos procedentes de otras CCAA Élite Taxi entregará en breve sus aportaciones al citado borrador desde la Consejería no entienden la protesta piden diálogo y esperan las enmiendas de este colectivo Pedro López Élite Taxi Jaime Reino viceconsejero de Fomento

no han tardado cuarenta y cinco días en danos un borrador para hablando de Tasi suramericano ver el hablando de las comunidades autónomas que se han regulado en España centenares la mesa penal en este nuestra nuestro borrador

los problemas se resuelven evidentemente sentando no a negociar con aportaciones con el el diálogo franco

no abandonamos la crónica laboral denuncia de los trabajadores navales por las condiciones laborales en las contratas de los Astilleros de Cádiz radiocarbono sola

