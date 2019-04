Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid

Voz 1275 00:04 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con lluvias despertamos este lunes en toda la Comunidad de Madrid chubascos dispersos que empezarán a remitir a medio día muchas nubes y frío máximas de quince grados Irene Montero de Podemos defiende el contenido del vídeo de la polémica el vídeo que se proyectó el sábado por la noche en la plaza

Voz 2 00:22 Mario es bueno las márgenes digan lo que piensa la mayoría de la gente que los corruptos que la mafia no y que no queremos

Voz 1275 00:29 pero una acción electoral de Podemos que no tenía autorización formal del Ayuntamiento de Madrid según el Gobierno de Carmena había una autorización preliminar de un técnico pero el papel no llevaba la firma del concejal del distrito Centro de Jorge García Castaño el Consistorio se excusa en que ellos no valoran el contenido sólo el actor en la vía pública ya anuncian una investigación de lo ocurrido el PP va a denunciarlo este lunes ante la Junta Electoral también denunciarán ante la Comunidad de Madrid porque el edificio es un bien de interés cultural José Luis Martínez Almeida candidato en la capital

Voz 3 00:59 no cuatro mañana presentaremos este escrito ante la Junta Electoral Central y por otra parte por cierto también vamos a dar traslado a la Comunidad de Madrid por una razón porque este tipo de actuaciones que se reflejan sobre monumentos como la Casa de la Panadería tienen que contar con la autorización de la Comunidad de Madrid haya decían Hall de patrimonio cultural me pregunto si el Ayuntamiento que sabía lo que estaba autorizando dio traslado o no la Comunidad de Madrid porque vamos a solicitar que el procedimiento sancionador

Voz 1275 01:23 desde el PSOE también tienen dudas sobre esta proyección el candidato a la comunidad Ángel Gabilondo confía en la Junta Electoral

Voz 0175 01:29 son vídeos que contienen imágenes que ha sido yo difundidas en muchos medios la historia es ver si es pertinente hacer en este momento el momentos previos a la campaña electoral Sí Se puede hacer que autorización había

Voz 1275 01:44 Íñigo Errejón de más Madrid lamenta que el PP esté más preocupado por el vídeo que por el contenido lo de los papeles de Bárcenas tres ocho de abril más en titulares con Virginia Sarmiento los trabajadores de Urgencias del Hospital de La Paz se reúnen hoy en asamblea para estudiar la posibilidad de una huelga llevan tres semanas denunciando la saturación del servicio y exigen más camas para poder ingresar a los pacientes

Voz 4 02:05 vecinos afectados por la explosión de gas en un edificio de Vallecas se reúnen hoy con la junta de distrito de la capital

Voz 1275 02:10 dos familias ha pasado el fin de semana fuera de sus casas la Audiencia Provincial acoge hoy el juicio a un padre que intentó matar a su hijo porque quería seguir estudiando le asestó varias puñaladas en el abdomen la Fiscalía pide para el agresor catorce años de prisión mira las carreteras esta mañana de temer Herrero buenos días

Voz 0131 02:33 buenos días pues primera retenciones ya en los accesos del sur sobre todo a la entrada por Valdemoro en la cuatro y también en La dos en Torrejón de Ardoz también empieza a complicarse la situación en la entrada por la A6 en la zona de Majadahonda y El Plantío y en la M cuarenta los tramos habituales de Vallecas a Coslada también en la zona del barrio de La Fortuna en Pozuelo en Valdemar en túneles del Pardo y Mirasierra en sentido norte y en Villaverde en directo es injusto seis y cincuenta y cinco seguimos

Voz 1275 03:02 la gestión de las basuras del Corredor del Henares sigue sin resolverse hace unos días los vecinos de Alcalá se manifestaron para pedir el cierre del vertedero de esa ciudad y este fin de semana ayer domingo los vecinos de Torrejón de Ardoz salieron a la calle para protestar contra la apertura en dos mil veinte del vertedero de Loeches Sara Selva

Voz 1510 03:19 ni el Gobierno regional y la Mancomunidad del este han sido capaces durante estos últimos meses de encontrar una solución que no pase por seguir vertiendo los residuos en Alcalá de Henares la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar la vida útil del vertedero hasta el próximo otoño a pesar de que el Ayuntamiento de Alcalá se opone tampoco están de acuerdo los vecinos del corredor la plataforma no macro vertedero ha salido este domingo a la calle quieren que se conozcan las implicaciones que tiene el proyecto de Loeches Rosa Domínguez es su portavoz

Voz 6 03:45 ahora mismo muy hay te va a las basuras entonces lo que yo empezaría sería a reducir los residuos y quién tiene que dar una respuesta aquí hay que hacer con ellos tiene que ser la Barbie dama comunidad en especial el retorno municipios no han hecho absolutamente nada para que no sé si con nosotros y no no es que se turnan ahora de todas a las que se tendría que haber cerrado hace muchísimos años

Voz 1510 04:05 desde la Plataforma apuestan por soluciones como el compostaje casero devolver los envases una separación en origen que dicen reduciría la cantidades

Voz 1275 04:13 han sido los actuales al ciento por ciento ocho grados marca hasta ahora el termómetro de la Rambla

Voz 7 04:21 sabías que algunas personas con dermatitis atópica grave se despiertan con heridas serias por haber estado rascándose toda la noche la dermatitis atópica grave no mata pero te puede arruinar la vida campaña de concienciación