qué tal buenos días frío viento lluvia lo tenemos todo este lunes los chubascos serán débiles de poca importancia llegaremos a los quince grados pero el viento va a hacer aumentar la sensación de frío mañana se anuncian tormentas el Ayuntamiento de Manuela Carmena se lava las manos con el vídeo de la polémica proyectado el sábado por la noche en la Plaza Mayor sobre la fachada de la Casa de la Panadería un vídeo con las imágenes de los papeles de Bárcenas con las anotaciones del extesorero del PP y con el lema que no vuelvan pide al consistorio que no había o no autorización formal para esa proyección aunque sin una autorización preliminar provisional y un técnico de la Junta de Distrito Centro el Ayuntamiento

tras diecisiete horas de silencio el ayuntamiento comunicó que no se había concedido formalmente un permiso para proyectar esas imágenes porque el concejal del distrito Centro Jorge García Castaño no había firmado la autorización si existía una autorización preliminar por parte de un técnico de la Junta de Distrito porque dicen la documentación que había aportado el promotor de la acción era correcta lo que no aclara el Consistorio es quién presentó esa petición para poder acceder a la Plaza Mayor y lanzar una proyección de ese tamaño sobre la fachada de la Casa de la Panadería durante dos horas tampoco explican si conocían el contenido de los mensajes que se iban a difundir argumentando que al Ayuntamiento sólo le corresponde regular el uso del espacio público y no entrar a valorar el contenido fuentes municipales aseguran no obstante que se va a revisar el