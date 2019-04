qué tal buenos días esperan lluvias de nuevo este martes en toda la Comunidad de Madrid sobre todo a primera hora de la tarde cielos nubosos temperaturas frías sin cambios ya hay fecha el próximo jueves once de abril Ángel Garrido renunciará a la presidencia de la Comunidad si no ocurre nada extraordinario

Voz 2

00:23

de nuevo el jueves presentaré mi dimisión eh ante la presidenta de la Asamblea tal y como marca la ley y por tanto en esas fechas era cuando deje de ser presidente me voy con la ilusión de ir a un sitio en el que me apetece estar no es la Unión Europea y trabajar