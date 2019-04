Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:03 Madrid Laura Bush

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días mejora el tiempo hace frío hasta ahora pero los termómetros hubieran hasta los diecisiete grados a mediodía con mucho sol y sin lluvias la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para incoar un expediente sancionador a la residencia concertada Los Nogales en Hortaleza después de que la Fiscalía haya denunciado a tres de sus trabajadores por malos tratos a los ancianos a pesar de los recursos que desde hace tiempo tenían sobre su mesa ha sido ahora después de que la sede de ha publicado esas vejaciones cuando el Gobierno regional ha movido ficha el vídeo lo pueden ver en nuestra web golpes insultos y un trato inhumano Teresa Rubio

Voz 1933 00:39 se ve como a una de las ancianas que está sentada en una silla de ruedas le arrancan a la vez las tres capas de ropa que lleva lo afín a lo bestia dándole un golpe en la cabeza gritándole ella

Voz 1275 01:05 se ve y se oye cómo les pegan como ha

Voz 1933 01:07 una de ellas limitan de forma brusca la dentadura postiza amenazan con arrancarle la cabeza si muerde les frotan pañales por la cara se ríen constantemente de ellas y las llaman guarra unas la Fiscalía de Madrid han presentado una denuncia ante el juez contra los tres trabajadores

Voz 1275 01:21 salen en el vídeo la residencia despidió ayer a uno de esos tres trabajadores denunciados los otros dos ya no trabajaban en el centro anoche en Hora veinticinco hablamos con un antiguo empleado de la residencia Los Nogales dice que esto no sólo pasaba con las dos ancianas del vídeo sino que pasaba también con otros residentes enfermos de Parkinson Alzheimer y dígame una cosa usted no se planteo denunciar

Voz 4 01:44 en un principio no porque tenía un contrato precario pero después cuando nos saliéramos cuenta Francisco pues él me dio una cámara pero no pude grabar nada fue imposible porque a ya no aguantaba ya estaba psicológicamente fatal porque es todos los días de todo los viaje vea Gómez bolos mínimos lo que todos vejaciones maltratos

Voz 1275 02:15 es jueves es once de abril ojo al candidato del PP en Torrelodones lo está contando hoy la SER no paga el IBI debe más de mil euros a su comunidad de vecinos ampliamos

Voz 6 02:25 la conducción de entrada a la capital madrileña uno de ellos en la A cinco a la altura de Navalcarnero genera cuatro kilómetros de retenciones allí el segundo ha tenido lugar en la A uno en San Agustín de Guadalix yo ocasional cinco kilómetros de densidad circulatoria tenga mucho cuidado si iban a circular por alguna de estas vías a esto hay que añadir las retenciones habituales en todas las entradas a la capital destacar que hay complicaciones de salida en lados en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos en la A tres en Rivas Vaciamadrid y en la A cuatro a su paso por San Cristóbal de los Ángeles

Voz 1275 02:57 vistazo al tráfico de la capital planta Charo Alcázar buenos días

Voz 1322 03:00 los días Laura entran en hora punta las siguientes centradas la A uno a su paso por el barrio de Sanchinarro y Las Tablas También la A seis entre la avenida Puerta de Hierro y avenida de la memoria hasta conectar con Moncloa y la prolongación de O'Donnell Doctor Esquerdo también hay que destacar a esta hora dos puntos de salida muy complicados en Avenida de América sentido A2 castellana sentido M30 ya del interior el túnel de Atocha en sentido Avenida Ciudad de Barcelona

Voz 1275 03:25 sí sí van en metro hay circulación lenta hasta ahora en la línea seis entre Ciudad Universitaria de Avenida de América por una avería tipo paralímpico español

Voz 1275 03:36 parecemos lo mejor siete y cincuenta y seis seguimos la Comunidad de Madrid está obstaculizando el acceso al aborto a inmigrantes sin papeles en situación de vulnerabilidad lo denuncian Gomes LIC misión para la investigación de los malos tratos a masones van a presentar esta mañana ante el Defensor del Pueblo una queja con los casos documentados de seis mujeres algunas de ellas víctimas de trata y de explotación sexual que se encontraron con muchas trabas y restricciones en los centros de salud madrileños Stephanie Molina es abogada de Wesley

Voz 0442 04:12 evidentemente se convierten en graves obstáculos en el acceso a la interrupción del embarazo efectivamente pues estas demoras tienen un impacto negativo en la salud física psicológica de esas mujeres que intentan acceder a la interrupción del embarazo

Voz 1275 04:25 una de las mujeres de origen nigeriano hoy víctima de trata estaba embarazada de nueve semanas tuvo que reclamar durante quince días el documento de asistencia sanitaria cuando se lo dieron ya estaba muy cerca del plazo de las catorce semanas que marca la ley para poder abortar libremente y la Fiscalía da Defensa de Angela Hernández El vecino de Moncloa ha detenido la semana pasada tras ayudar a morir a su mujer María José Carrasco enferma terminal van a recurrir la decisión de la jueza que empezó a investigar el caso y que ha decidido enviar la investigación un juzgado de Violencia de Género no todo el mundo tiene la misma opinión que esta magistrada la fiscala especializado en violencia de género Pilar Martín Nájera anoche en Hora Veinticinco criticaba la decisión porque cree que el juez no ha ponderado correctamente todas las circunstancias del caso

Voz 9 05:07 lo que dice el Supremo es que no es necesario probar el móvil específicos sea pero eso no quiere decir como muy bien has dicho que sea de aplicación automática