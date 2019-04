qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este domingo de cielo prácticamente despejado algún intervalo nuboso a partir del mediodía y temperaturas sin grandes cambios volveremos a los veinticinco grados de máxima fin de semana de buen tiempo que cambiará según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología a partir del miércoles cuando se esperan lluvias aquí en la Comunidad de Madrid el termómetro de momento a esta hora marca doce grados en el centro domingo tenga lo encuentras se tiene que desplazar en coche por el centro que el rodaje de una película va a provocar a partir de las once de esta mañana cortes importantes de tráfico en la plaza de Cibeles Colón Plaza de la Independencia Atocha Gran Vía y en calles aledañas rodaje que además va a modificar el recorrido de cuarenta y siete líneas de autobús de la EMT el servicio especial por el cierre parcial de la línea dos de Metro tampoco estará disponible cambios y cortes de tráfico que según informa el Ayuntamiento se van a mantener hasta la próxima madrugada se trata por cierto en la próxima película del director Jauma Balagueró huído cortes de tráfico y cambios en líneas de autobuses por el rodaje de esta película pero también a esta hora les adelantamos aquí en la SER nuevos datos sobre Madrid central porque según el Departamento de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento en el mes de marzo hubo treinta y tres mil viajeros más al día en los autobuses de la EMT el tráfico privado se redujo en calles como la Gran Vía cerca de un veinticinco por ciento información de Carolina Gómez

no es aún mayor los fines de semana hasta el treinta

ciento en Gran Vía se reduce también la circulación en el perímetro en las calles aledañas a Madrid central un dos con seis por ciento a medida que disminuye el tráfico privado aumenta el uso del transporte público se han registrado XXXIII mil viajes más diarios en la EMT los días laborables veintitrés mil más los fines de semana en comparación con dos mil dieciocho ese aumento no no se limita a la zona de acceso restringido los usuarios de los autobuses públicos en el conjunto de la ciudad han aumentado casi el cinco por ciento en marzo con sesenta y cuatro mil viajeros más que en el año anterior los datos del Servicio de Estacionamiento Regulado también reflejan el impacto de Madrid central en la segunda quincena del mes los tickets se han reducido un sesenta y dos por ciento tramos todos

tardó atiende a lo que no sabía manifestado mucha gente lo que nos estaban reclamando trabajo y acuerdo para llegar finalmente a una candidatura conjunta que no atomizada más la izquierda madrileña

me parece bueno para Madrid y al final lo que hay que hacer es aglutinar y sumar fuerzas porque Madrid será gobernada porque la capacidad de aglutinar y sumar no descubrir

los abusos tuvieron lugar entre dos mil nueve y dos mil dieciséis desde que la niña tenía nueve años hasta que cumplió los catorce el que entonces era pareja de su madre aprovechaba momentos en los que la mujer no estaba hay podía quedarse a solas con la víctima siguieran ocurriendo incluso cuando ella se fue a vivir con su padre biológico el último ataque fue una violación en un hotel de Madrid los jueces de la Provincial avalan por completo el testimonio dicen firme persistente y un informe de la niña atribuyendo al acusado un delito de agresión sexual y otro continuado de abusos en total veinticinco años y medio de cárcel además de libertad vigilada una orden de alejamiento y una indemnización de veinte mil euros para la víctima la sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia

segunda posición con su victoria en el Metropolitano Atlético de Madrid dos Celta cero con goles de Griezmann Álvaro Morata pese a la victoria al técnico argentino sabe que ganar no es fácil

Voz 2

06:05

es una novela realidad con la cual convive difícil convivir el Atlético de Madrid y creo que en su historia si no me equivoco salió nueve veces en el segundo lugar en el segundo puesto creo que competir como lo venimos haciendo no es fácil o que la última que salimos campeón fue en el noventa y seis pero se disfruta muchísimo más que en ningún lado