Voz 1915 00:07 qué tal buenos días un saludo de Ángel Cabrera en el control técnico y de quiénes habla Virginia Sarmiento no se esperan lluvias a este martes después de los chubascos de ayer en algunos puntos de la comunidad temperaturas suaves que ahora se encuentran en los nueve grados en el centro de la ciudad terremoto en el Partido Popular de Madrid tras la salida de Íñigo Henríquez de Luna ante las elecciones municipales el candidato a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida no ha contado con él en las listas para el Ayuntamiento Enrique de Luna asegura sentirse maltratado por el partido que hasta última hora no le ha notificado que prescinden de él en declaraciones a La Ventana de Madrid reprochaba al presidente del partido Pío García Escudero que ni siquiera haya atendido su llamada después de treinta años en el partido

Voz 0801 00:47 se seres no me devolvió la llamada ni me contestó guasa puse a continuación me cuenta que presidente pues pues el teléfono porque estaba en otras cosas lo entiendo perfectamente en fin desde que el viernes no sé si eran las las once de la mañana hasta el día de hoy pues ha tenido tiempo de de llamarme o de contestarme Whatsapp

Voz 1915 01:06 el ex concejal del PP en la capital ya renunciado a su acta y ha dado de baja en el partido y el candidato Almeida insiste en que la decisión responde únicamente a una necesidad de renovación

Voz 3 01:15 desde el punto de vista lo único que tenemos que decir es que hay un proceso de renovación pero también con mirando con la experiencia y después de veinticuatro en listas electorales desgraciadamente en este caso es ha considerado que no debía ir en está lista electoral

Voz 1915 01:29 además de la salida de Enrique de Luna Almeida suma a su equipo a la consejera de Economía Engracia Hidalgo irán al número cinco y está encantada

Voz 4 01:35 tengo ilusión es una gran satisfacción y centrada de cimientos dando por el partido como el señor Marquina Almeida por contar con su confianza para incluir en la lista hay pondría afronto este reto como siempre con muchísima humildad

Voz 1915 01:49 pues la cara y la cruz de la carrera electoral es martes dieciséis de abril repasamos otras noticias en titulares con Enrique García comienza

Voz 1712 01:57 las multas en el radar de tramo de la A5 centrada en la capital en el paseo de Extremadura a los conductores que rebasen los setenta kilómetros por hora serán sancionados desde hoy en los dos meses de prueba ha habido más de veintisiete mil

Voz 1915 02:09 Producciones la placa en homenaje a la veneno la primera transexual española que triunfó en la televisión han desaparecido una semana después de su instalación en el Parque del Oeste en la capital lo denuncia Arco Polly que asegura que se trata de un acto vandálico

Voz 1712 02:20 los hospitales madrileños necesitan cinco mil donaciones esta semana santa ante la caída de reservas semana reforzar los puntos de donación con una campaña que recorrerá sesenta y tres sesenta y cuatro puntos de toda

Voz 1 02:31 la región y en deportes el Leganés uno Real Madrid uno cerró anoche la jornada treinta y dos en Primera los decidan cuatro puntos ya del Atlético de Madrid que lucha por el segundo puesto

Voz 1915 02:50 vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 5 02:54 buenos días pues vírgenes a esta hora estamos muy atentos a un accidente en la A cinco de entrada a la capital madrileña su paso por Móstoles está creando un par de kilómetros de tráfico muy saturado por lo demás pues situación bastante tranquila algo más de intensidad en algunos puntos de la M40 pero el Martes Santo como decimos muy apacible en las vías madre

Voz 1915 03:12 seis de la mañana hay cincuenta y cuatro minutos seguimos

Voz 1915 03:21 la huelga de pilotos de Air Nostrum se ha cancelado esta noche empresa pilotos han llegado a un acuerdo aunque los vuelos cancelados para hoy siguen estándolo para los que hayan sufrido algún trastorno estas vacaciones deben tener en cuenta que pueden tener derecho a una indemnización si la luchan en los juzgados nos lo cuenta Eladio Meizoso

Voz 0527 03:36 Air Nostrum ha cancelado para hoy cuarenta y siete vuelos son ciento cuarenta y ocho una semana ayer la huelga no se hace visible en los aeropuertos porque la aerolínea había avisado antes a los afectados pero no lo hizo con dos semanas de antelación por lo que en principio estos tienen derecho a una compensación económica más allá de la devolución del precio del billete o la reubicación en otro vuelo que les ofrecían Air Nostrum la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que depende de Fomento considera que una huelga de los trabajadores propios no es una causa extraordinaria que exima Leiro línea de pagar compensaciones y ha avisado con esa ante la de quince días son de doscientos cincuenta a cuatrocientos euros según la distancia que cubren estos vuelos aunque pueda es el menos dinero sí Se da una alternativa en tiempos próximos a los del vuelo cancelado pero lo habitual es que los afectados tengan que ir a juicio si quieren obtener el dinero

Voz 1915 04:26 los que siguen en huelga son los vigilantes de seguridad del aeropuerto que encaran el quinto día después de que el comité haya denunciado a la empresa ilusionante la Inspección de Trabajo por incumplir supuestamente la normativa de huelga hay suplir a los huelguistas además recordamos que este miércoles los trabajadores de Hadid también han convocado una huelga en Madrid diez trenes con salida o destino en la capital están afectados en plena operación salida y los vecinos de Vallecas reivindicaban ayer que no se estigmatice al pueblo gitano cuando se cumple un mes del asesinato de un hombre en el Pozo del Tío Raimundo lo hacían a las puertas de la Asamblea y ahí estuvo nuestro compañero Alfonso Ojea

Voz 0089 04:58 medio centenar de representantes de organizaciones gitanas se han concentrado frente a la Asamblea de Madrid todos son vecinos de Vallecas organizaciones sociales que han querido denunciar la criminalización que siguen sufriendo todos aquellos miembros de la cultura romaní el crimen del pasado dieciocho de marzo en el barrio del Pozo del Tío Raimundo ha devuelto a la actualidad actitudes racistas de negación del pueblo gitano sobre todo de generalización criminal Luis Fernández es el portavoz de New Roman Asociación de jóvenes gitanos

Voz 7 05:29 por qué por uno están están criminalizando todo un acorde a toda una cultura por la cual Somos eh gitanos ciudadanos de pleno derecho gitanos españoles el cual lo dice la Constitución Española en el artículo catorce todos los españoles son iguales ante la ley

Voz 0089 05:45 estas organizaciones señalan que las instituciones tienen la obligación de que el estigma que persigue a los gitanos desaparezca