en Hoy por Hoy Madrid qué tal buenos días un saludo de Ángel Cabrera en el control y de quien les habla Virginia Sarmiento temperaturas suaves para hoy tiempo tranquilo con cielos despejados y La mañana ha comenzado algo más fresca que ayer con ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid terremoto en el PP de Madrid tras la salida de Íñigo Henríquez de Luna el candidato a alcaldía José Luis Martínez Almeida no ha contado con él en las listas para el Ayuntamiento Henríquez de Luna asegura sentirse maltratado por el partido que hasta última hora no le han notificado que prescinde de él en declaraciones a La Ventana de Madrid reprochaba al presidente del partido Pío García Escudero que ni siquiera haya atendido su llamada después de treinta años en el PP

Voz 0801

00:42

si no me devolvió la llamada a mí me contestó guasón que lo puse a continuación voy que presionaba pues pues te el teléfono porque estaba en otras cosas lo entiendo perfectamente triunfen desde que el viernes no se pusieran las las once de la mañana hasta el día de hoy pues ha tenido tiempo de de llamarme