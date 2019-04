Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid

Voz 1694 00:07 qué tal buenos días un saludo de Ángel Cabrera en el control de quien les habla Virginia Sarmiento nubes para este miércoles de la segunda fase de operación salida de Semana Santa con chubascos de cara a la tarde que podrían extenderse a toda la comunidad las temperaturas suben hasta veintinueve grados podremos alcanzar hoy en algunos puntos el Partido Popular de Madrid salvo sorpresas registrará hoy miércoles sus listas electorales hoy se abre el plazo hasta el lunes veintidós y fuentes de la dirección del PP confirman a la SER que se ha realizado una criba exhaustiva en las listas tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento no se descarta que tras la salida de Íñigo Henríquez de Luna prescinden también de otros veteranos dirigentes del PP muy vinculados con los gobiernos de Cifuentes idea Garrido por el momento hoy El Mundo publica algunos consejeros que Ayuso rescata para su candidatura Pedro Rollán Carlos Izquierdo Yolanda Ibarrola Jaime de los Santos Enrique García buenos días

Voz 0475 00:57 buenos días si la candidata popular decía hace unos días que intentaría contar con todos los consejeros del actual Gobierno con Engracia Hidalgo confirmada ya la lista de Almeida al Ayuntamiento como número cinco queda en el aire el resto de consejeros El Mundo afirma que Ayuso contará al menos con cuatro Pedro Rollán vicepresidente Carlos Izquierdo de Medio Ambiente Yolanda Ibarrola de justicia Jaime de los Santos consejero de Cultura este último el único que no tiene carnet del partido a falta de la presentación de las listas a la comunidad fuentes de la dirección del PP de Madrid explican a la SER que se han realizado una criba exhaustiva y no se descarta que no cuenten con cargos muy vinculados a los gobiernos de Cifuentes y también de Garrido el argumento con el que la dirección justificó apartar al veterano Íñigo Henríquez de Luna de la lista al Ayuntamiento fue la renovación y que no daba el perfil del nuevo PP un argumento que podría repetirse para justificar que veteranos del partido no repitan en las listas del partido a la comunión

Voz 1694 01:52 claro y Ciudadanos presentará su lista al Ayuntamiento el lunes esperan pocas novedades una de ellas el fichaje de Santiago Saura ingeniero de la Comisión Europea que será el número dos de Villacís de la lista a la Comunidad podemos avanzar que Esther Ruiz irá de número tres y Aguado les roba Villacís al concejal Sergio Bravo Saez toque cambia el Ayuntamiento por la Asamblea de Madrid en La Ventana de Madrid Ignacio Aguado de Ciudadanos y José Manuel Franco pero el PSOE hablaban de la posibilidad de un debate Aguado le reprochaba la candidata popular no haber siquiera ha respondido a su oferta de un cara a cara y aprovechaba para poner para proponer un debate con todos los candidatos a mí me encanta de noticias

Voz 0771 02:28 me encanta debatir y más defendiendo mis principios y mis ideas y mi programa porque creo sinceramente con toda honestidad que es que es el mejor para gobernar la Comunidad decía José Manuel que a ellos también les gusta debatir y que debatir pero Pedro Sánchez no ha aceptado el cara a cara que le proponía Alber Rivera con Gabilondo vistió de debatir encantado debatir pero el yo formalmente todavía no aquí lo pide jurará preguntas sin acritud en quiere pedir siquiera Ángel Gabilondo un debate mira aquí en la SER

Voz 0475 02:56 es miércoles diecisiete de abril repasamos otras noticias en titulares con Enrique García Arturo Martínez Amorós hasta ahora candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Torrelodones renuncia a presentarse a las elecciones en la SER lo hemos contado que no pagaba el IBI ni la comunidad de vecinos

Voz 1694 03:11 los Amorós habla de ataque a su persona el obispo de Alcalá Juan Antonio Reig Pla denuncia que está sufriendo una campaña de acoso hoy defiende los polémicos cursos para curar la homosexualidad se enfrenta a una sanción de entre veinte mil cuarenta y cinco mil euros por una infracción muy grave de la Ley contra la LGT Victoria

Voz 0475 03:26 la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas cuando intentaban ayer intercambiar ciento cincuenta kilos de cocaína en pleno parking de la estación de Atocha en la capital la droga venía en varios coches con huecos estancos para camuflar la desde Huelva y en deportes el Real Madrid de baloncesto inicial

Voz 1694 03:41 camino a la final de la Euroliga de Vitoria desde las nueve y cuarto el primer partido de la serie al mejor de cinco ante los griegos del Panathinaikos que volverán a jugar el próximo viernes seis de la mañana hay cincuenta y seis minutos seguimos la Audiencia Provincial ha condenado a dos años de cárcel a una empleada de hogar que estafó más de seis mil euros a la mujer para la que trabajaba ella misma reconoció durante el juicio que aprovechó la relación de confianza entre ambas para extraer dinero de la tarjeta de la víctima Alfonso Ojea

Voz 0089 04:23 sentencia condenatoria se veía venir desde el inicio del juicio porque la acusada reconocía ante los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que a finales de dos mil diecisiete utilizó de forma ilícita la tarjeta bancaria de la anciana a la que cuidaba durante el mes de diciembre de ese año extrajo de la cuenta bancaria cerca de seis mil euros el fallo judicial un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y también con la acusación particular recoge que se suspende la ejecución de la pena privativa de libertad es decir no ingresará en prisión pero eso sí con la condición de que no vuelva a cometer ningún delito y que por supuesto abone la indemnización

Voz 1694 04:59 hoy es el sexto día de huelga de vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas los sindicatos recomiendan a los pasajeros que tanto hoy como mañana acudan con mucha antelación estos trabajadores que reclaman mejoras económicas más horas de descanso o medidas de conciliación pero de momento la negociación con ilusión la empresa adjudicataria del servicio está en punto muerto Jorge Montejo es portavoz del sindicato de vigilantes

Voz 3 05:21 en ningún momento se ya se han puesto en contacto con nosotros nosotros por segundas nos están diciendo que eso que se están reuniendo todos los días como les digo incluso hay días que se reúnen tres veces pero en ningún momento nos llaman a nosotros para que estemos en esas reuniones

Voz 1694 05:35 el primer día de multas en la A5 para los que pasen de setenta kilómetros por hora ya ha pasado la recomendación sigue para no ser multados ayer estas serán las reacciones

Voz 4 05:45 qué tal Pulga Tajo está generando bien pues me parece fatal fatal y además creo que los semáforos lo que hacen es es tener más tráfico tardar muchísimo más tiempo