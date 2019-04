Voz 1153

00:46

buenos días fuentes de la dirección aseguran a la SER que no descartan que no cuenten con cargos muy vinculados a los gobiernos de Cifuentes y de Garrido lo adelantaba al mundo según han confirmado a la SER se quedarán fuera de la lista de Díaz Ayuso el consejero banlieue que en titular de Educación citado como testigo en la investigación del caso Master tampoco repetirá Rosalía Gonzalo de transportes Ruiz Escudero de Sanidad y Lola Moreno consejera de políticas sociales y contará Díaz Ayuso al menos con cuatro consejeros Pedro Rollán Carlos Izquierdo Yolanda Ibarrola e y Jaime de los según el mundo Éste último por cierto el único que no tiene carnet del partido pero el argumento con el que la dirección justificó apartar al veterano Íñigo Henríquez de Luna de la lista al Ayuntamiento fue la renovación que no daba el perfil del nuevo PP un argumento que podría repetirse para justificar que veteranos no repitan en las listas del partido a la Comunidad por cierto sobre la salida de Henríquez de Luna ayer Pío García Escudero presidente del partido en Madrid