Las noticias de Cantabria, 18:03 (23/04/2019)

el boca arte subastado este martes en Santoña ha alcanzado los dos euros el kilo que lo que supone más del doble del precio pagado de media a la semana pasada cuando se vendió a unos setenta céntimos sin embargo el precio sigue siendo bajo para el tamaño de los ejemplares capturados así lo ha señalado el presidente de la Cofradía Santoña esa idea la Federació en cántabra Miguel Fernández quién ha confirmado que ayer lunes no se subastó arte ni tampoco se hará el próximo viernes tal y como acordaron a en los puertos de Cantabria Asturias País Vasco Galicia en todo a la espera a los pescadores del Cantábrico a la espera de que conteste el ministerio al que le han enviado ya la solicitud anunciada para que rebaje las cuotas de captura por lo que están a la espera dicen de esa respuesta

Voz 2

00:51

estamos hablando que voy tanto ya ha vendido casi cincuenta mil cajas de cobrarse estamos hablando casi de cuatrocientos mil kilos pasados por eso mismo por eso nosotros hemos pedido una reducción de cuota porque podemos bajar un veinte por ciento diarios es decir es que facturará hoy toda la cornisa casi un millón de kilos y entonces hay que tener cuidado porque nosotros calculamos que vamos sobre la mitad de la cuota ya no queda todavía abril que no queda Putin que es si no te vamos a ir descubriendo