hemos hace unas semanas y que afectaron a miles de usuarios de Instagram han sido mayores de lo que se creía Leo en The Gardian The Independent se dijo que habían afectado a unos miles de usuario himnos son millones de usuarios además cuenta el Frankfurter que Facebook se hizo con datos privados de sus usuarios de un millón y medio de usuarios sin permiso la red social los reto conoce pero dice que fue un error intervino en Estados Unidos con el Washington Post que advierte de que los reguladores federales de Estados Unidos investigan a la red social por este mal uso de la información personal de sus usuarios y que en el punto de mira está el director ejecutivo de la compañía Mark Zuckerberg cofundador presidente de la Junta de Accionistas máximos con sable los investigadores federales examinan las declaraciones y comparecencias de Soccer ver sobre la privacidad y los errores de Facebook y cuestionan su liderazgo al frente de la empresa apuntar concluye el Washington Post apuntar a Zuckerberg podría enviar un mensaje a otros gigantes tecnológicos de que la agencia federal norteamericana está dispuesta responsabilizar a los grandes ejecutivos y directivos por las fechorías que cometan sus empresas

buenos días si cada día dura menos la batería de su móvil la Organización de Consumidores y Usuarios le recomienda seguir algunos consejos es importante usar cargadores adecuados es decir originales diseñados para garantizar una carga óptima y segura también es importante evitar que el móvil esté expuesto a temperaturas extremas por ejemplo en verano no lo deje dentro del coche porque la batería no está preparada para funcionar correctamente en esas condiciones

Voz 5

03:37

pues un poco chulo y ya violento y amenazante perezoso pues me soltó puñetazo directo es la nariz que me dejó noqueado metió al suelo y bueno pues me ha me ha partido la nariz