Escucha las noticias de las 00:00 (24/04/2019)

Voz 1 00:00 Amir o como Florentino Pérez que eso se parecen más a lo que es un enemigo de España que lo que ustedes están señalando todas agentes muy ofendida de que cuando hablamos del problema territorial se hable exclusivamente que el señor Torra o de los lazos amarillos creo que en esto hace falta un poco de de altura de Estado y capacidad de escucha de empatía el problema que hay en Cataluña solamente se va a solucionar si nos ganamos el sueldo sentando nos innegociables puntito

Voz 2 00:26 dar de pactos porque estamos a punto de finalizar supongo que querrán también aprovechan su minuto de oro un titular rápido de pactos señor Casado con los pactos el veintinueve ya sabemos que todos salen a ganar y que quieren ganar las elecciones pero que va a ocurrir al día siguiente Señor basado

Voz 1 00:40 bueno aparte de antídoto contra el separatismo yo tengo que decir una cosa que socialismo solos la guarnición del plato principal que Sánchez está preparando Kemal de Torra Iglesias y que mande señor Otegi por eso yo lo que decir una cosa es muy grave no se puede blanquear el terrorismo ni el separatismo a cambio de un puñado de escaños eso sería romper con la transición con el consenso constitucional Si gana Sánchez España dejará de ser lo que ha sido hasta ahora las últimas décadas y una cosa revotar es Gas Natural señores y carísimo Iglesias bueno insisto en esto creo que es absolutamente fundamental una cierta mesura cierto tono de altura de Estado tono bueno sabiendo que en este país vamos a tener que escuchar a todo el mundo ande cosas que nos sorprenden el Partido Popular ha llegado a acuerdos con Convergencia i Unió y con el Partido Nacionalista Vasco muchas veces hasta señor Rivera ahora reconoce la formalidad hace nada quería suprimir las comunidades autónomas y ahora en Navarra va con UPN bueno pues en política hay que hablar con todo el mundo un poquito un poquito menos de sobreactuación y un poquito más de responsabilidad y capacidad de empatía nos iría mejor Atlante encierre Vera

Voz 1722 01:51 vamos a ver yo suscribo además con lo que dice el señor Iglesias yo creo que el problema territorial no es solamente Catalunya aunque sí es cierto que tenemos el epicentro de la crisis territorial en Cataluña evidentemente tenemos también el tema de la financiación autonómica en la en la Comunidad Valenciana tenemos también lo hemos esto es bueno aprobado por Real Decreto Ley lo que hemos podido legalmente del régimen especial en Baleares duda alguna también yo coincido en el problema del tren en Extremadura en lo que representa la España vacía nada tengo que recordar que la Conferencia de Presidentes del año dos mil quince con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno mandato al Gobierno precisamente aprobar una estrategia nacional de reto demográfico y hemos tenido que hacerlo nosotros en diez meses a partir de ahí simplemente decir una cosa lo que dije al principio una intervención de este debate no voy a aceptar ninguna mentira no es no nunca es nunca falso es falso yo no he pactado con los independentistas final y por eso estamos aquí estos dos señores votaron con los independentistas unos presupuestos sociales según Morrell que son los que han provocado este anticipo a como elemento españoles somos muy amigo Money de Bildu y el otro el señor Sánchez nunca o no con los separatistas vaya usted cual nunca lo he hecho nunca les digo una cosa así pero si hay un solo escaño más para que el señor Sánchez Iglesias

Voz 0040 03:08 democráticamente y los separatistas vayan al oposición Vox vamos a formar un gobierno lo autóctono constitucionalista o los Rivera liderar el Gobierno liberal otra derecha decisión que hoy se ponga usted más nervios señor Sánchez le queda así que vamos a explicarle a los españoles es un peligro este Gobierno pacte con los que quieren liquidar España yo propongo Gobierno España que esté pendiente del noventa y cinco por ciento españoles al cinco por ciento que quiere romper este país les respete pero no siga trabajando para ellos trabajemos para todos los españoles quiero ser el presidente la igualdad de los privilegios el presidente que gobierne para toda España no con los que quiere liquidar España así que miremos al futuro pasemos página seamos valientes pero sobre todo pensemos en un Gobierno que defienda la igualdad entre españoles y que no tengamos un presidente que nos venda todos capaz de indultar

