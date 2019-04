Escucha las noticias de las 02:00 (24/04/2019)

hay daba buenas noches buenas noches el segundo debate electoral entre los candidatos a la presidencia del Gobierno eleva el tono entre los líderes de los partidos ha sido un debate largo el de esta noche en Atresmedia algo más de dos horas en las que se ha hecho un repaso exhaustivo a prácticamente todo economía políticas sociales inmigración igualdad violencia machista Cataluña hay política territorial a lo largo de la noche iremos desgranando pero de entrada han quedado varias han quedado claras varias posiciones la primera que Ciudadanos y ahora también el PSOE dicen que no quieren pactar después del veintiocho de abril

Voz 3

01:22

el Partido Popular en sus estatutos llevamos treinta años estoy más liberales usted hasta hace un año y medio de las orejas demócrata absorta trovadores no para cuestión de sucesión entre tengo que decir que en Andalucía cuatro años de Gobierno con Susana Díaz usted se opuso a quedan impuesto eso no sienta señor Casado quitar ahora que lo pueden acabamos de quitar ahora Cassano más Moreno no quiere en la Comunidad de Madrid graduado pidió armonizar cuatro curar