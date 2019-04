Escucha las noticias de las 03:00 (24/04/2019)

las mujeres son mejores que tenga un empleo para que ve un portazo al maltratador y por supuesto vayan directamente a denunciarlo tenemos que erradicar esta lacra social tenemos que hacerlo todos juntos creo que en esto vamos de la mano pero hay que pensar que la brecha salarial en sueldo en las pensiones también la igualdad de oportunidades la conciliación y sobre todo la autonomía tienen un empleo para no depender de nadie sobre todo si es un sinvergüenza que están ejerciendo lo algún tipo de maltrato y tiene que ser absolutamente insuficiente

es que es increíble yo yo de verdad estoy indignado señor Casado usted no es consciente de que hay mujeres que no os estarán viendo

son jueces es que usted está diciendo que las personas que no tienen empleo son las que sufren la la la la agresión sexual o la violencia de género que una mujer que hacen las herramientas bueno algo antes

desde Ciudadanos Albert Rivera no ha dudado en aprovechar la ocasión a la que Casado se ha sumado por detrás y Sánchez ha intentado defenderse

Voz 6

01:37

España no se merece un presidente como el señor Sánchez patente juega con el dolor de las mujeres que nos están violas de cien con lo que sufren el single defiendo donde confrontando el pacto de Estado pues me me parece que a las mujeres ciento empresario está euros doscientos millones de esto ustedes firmes más a las mujeres de unos llegamos creo que tenía turno de palabra pero sí a mujeres pero sí acabado otro venirse Osama es convencimiento absoluto