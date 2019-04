Escucha las noticias de las 05:00 (24/04/2019)

el de hombre yo creo que compartimos ese ha sido el que efectivamente tenemos que revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida al IPC hay que hacer que haga ley señor Iglesias por supuesto con usted como gobernemos me temo que eso no va ocurrir

el Partido Popular en sus estatutos llevamos treinta años estoy más liberales usted hasta hace un año y medio de demócratas voladores no para cuestión de sucesión entre tengo que decir en Andalucía cuatro años de Gobierno con Susana Díaz usted se opuso a quedan impuesto quitar ahora que lo pueden acabamos de quitar ahora Llorca Salvador Moreno no quieren la Comunidad de Madrid graduado pidió armonizar cuenten

Voz 4

01:23

hay algunos que se envuelve en la bandera de España a los que no les gusta España porque España no solamente es lo que vimos en la plaza de Colón que es muy respetable pero España son más cosas a muchos españoles no les gustan las corridas de toros muchos españoles identifican con símbolos diferentes muchos españoles hablan lenguas diferentes que a mi me gusta esa España