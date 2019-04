Escucha las noticias de las 06:00 (24/04/2019)

son las seis de la mañana a las cinco en Canarias cadena SER saludos qué tal está muy buenos días estamos viviendo probablemente la campaña electoral más breve de la historia reciente de España más oye de durar oficialmente está dudando los quince días de rigor pero en la práctica abrió el lunes con el debate en la uno de Televisión Española cerró anoche con el debate de Atresmedia de aquí al domingo nos queda comentar la jugada aquí cambio llevamos eso sí meses años en permanente tono electoral imposible saber hoy si el debate de anoche movió el voto de algún indeciso lo que sí sabemos es que fue un debate muy bronco muy bronco y embarrado más que el primero y que volvió a dejar la foto de dos bloques en la izquierda dos partidos que buscaban su espacio discrepando pero sin atascarse demasiado la gran novedad estuvo en la derecha Casado y Rivera no dudaron anoche en arrear se además de arrear a dúo a Pedro Sánchez Un Pedro Sánchez que fue más concreto respecto a las alianzas poselectorales respondió así a la pregunta de si pactará con Ciudadanos

no está en sus planes dijo Sánchez El candidato socialista Casado y Rivera se enzarzaron

por los impuestos el Partido Popular en sus estatutos llevamos treinta años soy más liberales usted hasta hace un año y medio demócratas no para cuestión de sucesión te tengo que decir que en Andalucía cuatro años de Gobierno con Susana Díaz usted se opuso a queda impuesto señor Casado nos quitar ahora que lo pueden acabamos de quitar ahora Llorca Salvador Moreno no

o rectifique hemos visto las noticias en el Reino Unido unos padres encadenando según hospital porque no querían que desconectaron a su o hemos visto noticias en Holanda la que había ancianos que no metan miedo a la casa

yo creo que al señor Sánchez se le podrán decir cosas pero hombre elegir que es amigo de terroristas o que es un golpista yo creo que es exagerado no lo hemos creo que esos hombres y golpista con golpistas Pablo de llamaste golpistas en el Congreso de los Diputados estarán hemeroteca yo creo que se pacta con golpistas terroristas en estos Laureano Wise un poco y creo que la gente que no se ha dado cuenta

no obstante con guante de seda así como escuchan pero Iglesias también marcó territorio varias veces a lo largo del debate frente al Partido Socialista y fuera del plató a la misma hora a las afueras de Madrid Vox reunía a cinco mil personas unas cinco mil personas que abarrotaron la plaza de toros de Las Rozas allí Santiago Abascal cómodamente instalado en su papel de víctima a la que no dejan debatir se permitió ir criticando a los demás

ninguno de los dos ni PP ni Ciudadanos quiso descartar anoche en el debate si pactarán o no con Vox en caso de que los números Tour den el próximo domingo quedan todavía para este domingo cuatro días para votar porque hoy es miércoles veinticuatro de abril Europa ha confirmado que España ha bajado el déficit público por debajo del tres por ciento es la barrera que cuando se supera activa las alarmas europeas Eurostat rebaja incluso la cifra que había anunciado el Gobierno español Aimar Bretos buenos días

