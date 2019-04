Escucha las noticias de las 07:00 (24/04/2019)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:23 buenos días tres horas y media en total han estado debatiendo en dos días los cuatro principales candidatos a presidente del Gobierno de España debate contenido el primero debate embarrado muy embarrado el segundo básicamente porque el lunes Sánchez y Casado no se movieron de un tono institucional y anoche entraron al cuerpo a cuerpo y allí se encontraron con Rivera el más nervioso el más ansioso del debate interrumpiendo continuamente a los demás iglesias no se movió del tono profesoral por lo demás Sánchez salió definitivamente vivo de un formato que no le favorece y la derecha se despejó en público vamos con algunos temas que en el primer debate apenas salieron en el segundo si por ejemplo la violencia de género

Voz 3 01:09 la violencia de género se tiene que erradicar también con la plena

Voz 4 01:14 autonomía de las mujeres lo mejor es que tenga un empleo para que dar un portazo al maltratador

Voz 3 01:18 es increíble yo yo estoy indignado señor Casado usted no es consciente de que hay mujeres que son catedráticas de universidad y que sufren agresiones sexuales es que usted está diciendo que las personas que no tienen empleo no sólo es que sufren la la la la agresión sexual o la violencia de género que una mujer que hace algo antes España no se merece un presidente como el señor Sánchez es patente juega con el dolor de las mujeres que nos están yo les decían con lo que defiendo está suele confrontando el pacto de Estado por mi me parece que hable a las mujeres Europa cientos millones de ustedes firmen más a las mujeres es menos llegamos creo que tenía turno de palabra

Voz 1727 01:55 por ejemplo hablaron también de corrupción

Voz 3 01:58 sí en Valencia no es que hubiera un gran bazar de la corrupción lo que había era un parque temático de la corrupción en Andalucía con lo que había una fiesta la la cuestión de la Fórmula uno e incluso un consejero grande está siendo investigado precisamente del Partido Popular por haber robado dinero de la ayuda a la cooperación para ayudar

Voz 1727 02:15 Pedro Sánchez dio una noticia dice que no entra en sus planes pactar con Ciudadanos Rivera hay Casado apretaron con Catalunya que usted puede estar rehén de los que quieren romper España usted ahora mismo es un peligro

Voz 4 02:29 poco para España porque depende de los apoyo de los independentistas y de los batasunos que quieren comer

Voz 3 02:33 el señor Rivera sí es el señor Torra hoy tenemos aquí al que va a ofrecer un millón de votos el señor Otegi con la señora tendría las la candidata al señor Otegi ha ofrecido un millón de votos para votar al señor Sánchez Sánchez es el candidato del terrorista Otegi Bildu al que apoyaba Batasuna quede esto es ciento muy dice la verdad a los ciudadanos que los hasta Rubén

Voz 1727 02:56 el mismo momento que aprovechó Pablo Iglesias para esta descripción de España

Voz 5 03:01 hay algunos que se envuelven en la bandera de España a los que no les gusta España porque España no solamente es lo que vimos en la plaza de Colón que es muy respetable pero España son más cosas a muchos españoles no les gustan las corridas de toros muchos españoles identifican con símbolos diferentes muchos españoles hablan lenguas diferentes que a mi me gusta esa España que es diversa y que no es la España que nos quieren imponer algunos a golpes España es muy plural España tiene muchas identidades trabajaremos desde el diálogo para seguir caminando juntos

Voz 1727 03:37 es miércoles veinticuatro de abril bien el juicio del han declarado tres miembros del Gobierno catalán que abandonaron sus cargos antes del uno de octubre entre ellos Jordi Jané que fue consejero de interior y que ha reconocido que dimitió porque la desobediencia era inminente preferí no continua

Voz 6 03:55 yo siempre había defendido defiendo que tiene que llegarse al acuerdo por la vía del diálogo del pacto

Voz 1727 04:04 y mientras la política se enzarzan sus cosas la vida y la muerte vuelven acogernos esta mañana el corazón con la historia de Amanda una mujer que llevaba cinco años muerta en su casa de Madrid sin que nadie lo supiera la policía ha encontrado su cadáver momificado después de que una sobrina alertara desde Israel de que no tenía noticias de ella en Hoy por hoy hemos hablado con sus vecinos

Voz 7 04:27 es verdad que decía que no se recogían las Carlos de algunas dice digo está dentro vez la verdad es que hicimos tampoco demasiado casos no se pensábamos que que salir de viaje que no hayan hecho nada a nadie

Voz 1727 04:43 ya en los deportes el Real Madrid de baloncesto defenderá su título de la Euroliga en Vitoria Samper en la faena alcanzó anoche tras su victoria en Jerez

Voz 1161 04:51 ya sobre Panathinaikos ochenta y dos ochenta y nueve colocando el tres cero en la eliminatoria gran partido del base Facundo Campazzo de Rudy Fernández y del pívot Gustavo Ayón

Voz 8 04:58 ahora que estamos muy contentos por esta carrera en la etapa esta del Madrid no hay que hay quiere ganar a ir por ese partido de semifinal

Voz 1161 05:07 se adelanta Fenerbahçe dos uno en la suya ganaba a domicilio al Zalgiris cincuenta y siete sesenta y seis puede solventar la mañana hoy terceros partidos de Baskonia a las ocho y media recibe con empate uno el CSKA de Moscú y desde las nueve también con empate uno Barça Efes de Estambul Plus Ultra seguros patrocina este