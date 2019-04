Escucha las noticias de las 08:00 (24/04/2019)

Voz 1727

00:00

son las ocho las siete en Canarias buenos días el debate decisivo fue más bronco y más embarrado que el primero los candidatos no utilizaron la ausencia de tiempo sin límites para explicarse mejor sino para interrumpirse más y con peor estilo y con una novedad absoluta en la política española ver al bloque de la izquierda discrepar sin arañar se al bloque de la derecha disputarse el espacio a dentelladas estamos acostumbrados a todo lo contrario la izquierda despedazados por cualquier motivo la derecha tranquila en la otra esquina proponiendo rebajas en las cotizaciones sociales bueno pues eso se dio la vuelta anoche aún faltaba la extrema derecha contra programando el debate con un mitin en una plaza de Toros abarrotada en la periferia de Madrid en el plató de Atresmedia Pedro Sánchez salió vivamente vivo de un formato que no le favorece estuvo más contundente y natural que el lunes Pablo Casado recuperó protagonismo con un tono más claro y contundente también el mejor Pablo Iglesias un Iglesias propositivos que no pisó apenas el barro y el peor Alber Rivera que se querelló a quién es el lunes le regalaron los oídos y fue el más nervioso el más ansioso interrumpiendo continuamente al resto que España Nos espera según gobiernen unos u otros a partir del lunes quién entiende mejor el presente y el futuro quién entiende mejor a España y al mundo con toda su complejidad vistos ya los dos debates esta mañana entramos en Hoy por hoy en las propuestas en los modelos en el país al que nos quieren llevar bueno