Las noticias de Canarias, 09:02 (24/04/2019)

Voz 0760

00:00

en la recta final de la campaña electoral y tras la celebración de los debates donde no fueron nada explícitos el Partido Popular ha anunciado esta mañana que no modificará la actual ley del aborto lo ha confirmado la cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife Ana Zurita después de que su líder Pablo Casado haya hablado de la recuperación de una legislación anterior ahora Zurita no descarta no es la prioridad dice de los conservadores está bien como está