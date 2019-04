Las noticias de Aragón, 10:02 (24/04/2019)

Voz 1649

00:06

por los micrófonos de la rebotada de Radio Zaragoza acaba de pasar la candidata socialista al Congreso por Zaragoza que tras el anuncio de Pedro Sánchez ayer de que tras el veintiocho de abril no pactará conciudadanos Susan asume el fuego no ha querido esta mañana entrar en detalles de pactos postelectorales pero eso sí ha insistido el Partido Socialista aspira a gobernar en solitario con apoyos puntuales desde fuera a mi me gustaría que volviese a suceder lo que ha sucedido