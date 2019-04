Las noticias de Castilla-La Mancha, 11:02 (24/04/2019)

algunos minutos después de las diez de la mañana ha comenzado aquí en la Audiencia Provincial de Cuenca el juicio contra el profesor de piano del Conservatorio acusado de hasta trece delitos entre ellos agresión sexual y abuso sexual a menores el acusado ha llegado por su propio pie poco antes de la hora señalada para iniciar el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial y en el que a esta hora el su abogado defensor ha pedido la nulidad en concreto de las acusaciones de agresión sexual algo que está siendo rebatido por el Ministerio Fiscal y la acusación particular recordamos que éstas piden hasta cincuenta y seis años de cárcel para el profesor

