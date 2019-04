Las noticias de Navarra, 11:02 (24/04/2019)

el área de Seguridad Ciudadana y convivencia del Ayuntamiento de Pamplona asegura que los vehículos de los que dispone Policía Municipal permiten que el servicio ofrecido a la ciudadanía se mantenga sin afecciones en ningún momento responde así el Consistorio a la denuncia que realizó días atrás el sindicato de Policía Municipal alertando de la caducidad del renting varios vehículos de la flota e incluso hablaban de que no tenían la ITV en vigor de nota de noventa y siete vehículos de la flota dice el Ayuntamiento una docena operan bajo un contrato de renting un sistema que se prorroga automáticamente con la empresa adjudicataria hasta que se realiza la convocatoria pública para una nueva adjudicación por tanto dice en la Dirección de Policía Municipal que se mantiene el servicio sin ningún tipo de contratiempo además una mujer de setenta y dos años ha sufrido heridas leves tras ser atropellada por un turismo en el barrio de la Rochapea en la capital es uno de los ocho accidentes atendidos en las últimas horas por la Policía Municipal consistía en el atropello de esta mujer cuando salía a la calzada entre dos vehículos y fue golpeada por un turismo que circulaba marcha atrás hundía este miércoles en el que la Agencia de Meteorología activa la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en la mitad norte de Navarra especialmente en vertiente cantábrica y Pirineo el viento soplará del sur sureste a rezará durante la mañana con rachas muy fuertes que ocasionalmente pueden llegar a superar los noventa kilómetros por hora por tanto tenga en cuenta cuando vayan a acudir sobre todo por la zona de la vertiente cantábrica y el Pirineo

Voz 2

01:48

por eso les decimos alto y claro que nuestra sanidad nuestra educación nuestras políticas sociales no se tocan la democracia no se toca navarra no se toca