Las noticias de Canarias, 10:02 (24/04/2019)

el sector agrícola canario espera hoy recibir una respuesta satisfactoria de la Delegación del Gobierno una fecha haya convincente para que los agricultores isleños reciban los ocho millones de euros para el riego agrícola que Madrid no autoriza se reúnen esta mañana para tratar de evitar futuras movilizaciones Angela Delgado presidenta de Asaga

Voz 2

00:23

yo sinceramente espero que el delegado del Gobierno tenga algo más que palabras porque palabras es lo que hemos tenido hasta ahora no sé sinceramente espero que haya algo más que palabras porque la sensación que da es que nos están mareando para que pasen estos día porque algunas no no los critican que esto es política y yo lo que veo es que hay gente que solamente se modera