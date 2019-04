Las noticias de Cantabria, 11:02 (24/04/2019)

Voz 1593

00:05

el boca arte subastado este martes en Santoña alcanzó los dos euros el kilo es algo más del doble del precio que se pagó de media la semana pasada sin embargo los pescadores dicen que el precio todavía sigue siendo bajo para el tamaño de los ejemplares que traen a puerto por eso van a mantener las medidas que han adoptado para reducir las capturas y tratar de subir los precios el lunes no hubo subasta en Loja y tampoco la va a haber este viernes sin haber acabado abril ya han pescado la mitad de las capturas permitidas para la costera y los ingresos no están siendo los esperados para la flota Miguel Fernández ex presidente de las cofradías de pescadores