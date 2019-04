Las noticias de Galicia, 11:02 (24/04/2019)

a la verdad hay que decir que la postura parte se acercaron posturas en cuanto a los equipos completos que estamos muy a favor de de valorarlo ir de poner equipos completos en los PAC no no se separa enormemente el punto en el cómputo de la jornada aires como nos tiene que computarán como creemos nosotros que nos tiene que computar la jornada de cómo creen ellos tienen que confusa

Voz 0028

00:41

los representantes de los packs no se fían del modo en el que está redactada la propuesta de Sanidad y cree que tendrán que seguir como hasta ahora recuperando las horas hechas Anna Bosch explica que hay una ley que establece que si la jornada complementaria no se hace no se paga pero denuncia que llevan años haciendo jornadas complementarias de forma obligatoria Issing derecho a baja todavía del ámbito sanitario encierro veinticuatro horas de los trabajadores del Hospital de Verín en protesta por los recortes de la Gerencia y más reivindicaciones empleados de la empresa pública se haga dependiente de Medio Rural protestan este miércoles ante la Xunta para denunciar que están hartos de no saber qué ocurrirá con su futuro ante la inminente remodelación del Servicio de Extinción de Incendios reclaman que la nueva selección de personal se puntúe su experiencia y el complejo termina termal de hacha Baqueira en Ourense ha ardido por completo esta noche el fuego está ya extinguido y no ha habido daños personales el sargento dejo explicaba en la SER que las llamas acabaron rápidamente con esas instalaciones