otra isla donde cazados sin lugar a duda me llevaría al señor Rivera que seguro con el bolsillo ese le tienes un barco un helicóptero y lógicamente la primera de cambio os lo dejo a él el aire me vuelvo claro

hay una frase en la película J dice nos pasamos la vida diciendo lo que vamos a hacer y no hacemos nada Etoo ha sido una obra premonitoria no casi inspirado en la realidad realmente fue sí sí fue

Voz 1

01:17

una película que mi mejor amigo yo estuvimos escribiendo pues desgraciadamente ahora con la perspectiva histórica que no da los año lo tuvimos en los peores años de la crisis en dos mil once y dos mil doce tocando pusimos la obra de teatro en pie torneo yo claro con con la perspectiva no hemos dado cuenta de que obviamente pues ninguno de nosotros trabajábamos de de lo que habíamos estudiado Derecho compartíamos muchos sueños y mucha cerveza hacen en un lugar que existía de verdad que hacemos un homenaje la película que garaje que que era un teatrillo alternativo que tendía a Celia de Molina donde había una chica poniendo cañas de camarera luchando por ser actriz muy muy especial y que se llamaba a Natalia Natalia de Molina eso sí desde Natalia en aquel sitio un día me dijo pues bueno recogido para una película de David Trueba