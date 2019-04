Voz 1275

00:06

qué tal buenos días vuelta casi a la normalidad en Madrid porque todavía hoy es día no lectivo no hay Coles la operación retorno de Semana Santa ha dejado veintidós muertos en las carreteras en todo el país el tiempo en la región se mantiene prácticamente sin cambios con cielos nubosos y temperaturas que suben un par de grados a mediodía además atención conductores porque el miércoles pasado mañana los vehículos coches y motos que no circulen dentro de Madrid dentro de la ciudad sin el distintivo ambiental de la DGT podrán ser multados desde hace veintidós días los centros de salud no realizan pruebas rápidas de VIH y sífilis en la Comunidad de Madrid se lo estamos contando aquí en la SER el treinta y uno de marzo finalizó el contrato que la Consejería de Sanidad firmó con la ONG que gestionaba estas pruebas el ocho centros públicos de la región y todavía no ha publicado los tejos de condiciones para poner en marcha la nueva adjudicación que permita seguir ofreciendo este servicio XXII Día sin pruebas rápidas en la red John donde se producen uno de cada cuatro contagios de VIH en toda España son centros en los que cada año se realizan cuatro mil quinientas pruebas de sida y tres mil quinientas de sífilis Teresa Rubio