qué tal buenos días con tiempo estable Se mantienen los cielos nubosos y las temperaturas suben ligeramente a mediodía nueve grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía Madrid recupera casi la total normalidad tras las vacaciones de Semana Santa aunque todavía no hay coles es día no lectivo en la región recta final para las elecciones autonómicas para las elecciones generales y últimos preparativos para el veintiséis EM hoy acaba el plazo para que los partidos presenten sus listas a las elecciones autonómicas y municipales y la sorpresa la ha dado en las últimas horas el que fuera número dos de Esperanza Aguirre en las listas del PP a la capital en dos mil quince Íñigo Henríquez de Luna se pasa a Vox tras ser apartado de la candidatura del que ha sido su partido durante casi treinta años

Voz 0801

00:47

día el futuro nunca nunca sabemos cuál es ya no es una decisión muy dolorosa muy dura que tomo que a mí me hubiera gustado que las cosas no fueron así icono pues esperanzada decía esto de que la política corre por sus venas ya nunca va a renunciar a la política yo después de treinta años en en en el Partido Popular defendiendo unas ideas pues lógicamente la política siempre va a correr por mis venas Creo sinceramente que en política hay que tener las maletas siempre preparadas porque esto es así