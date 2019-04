a la misma hora del debate se publicaban anoche las listas definitivas del PP a la común ya de Madrid de cara al veintiséis de mayo pocas sorpresas sobre lo ya conocido salvo la incorporación del alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá Díaz Ayuso ha renovado el ochenta por ciento de la lista entre otros ha bajado bastante expuestos a dos personajes controvertidos Juan Soler exalcalde de Getafe y al ex consejero Jaime González Taboada en el PP se lame las heridas tras las últimas fugas a Vox a la del concejal Iñigo Henríquez de Luna irá en las listas del partido de ultraderecha la Comunidad se suma la de otro edil del Ayuntamiento de la capital Fernando Martínez Vidal el creador del logo de la gaviota del PP que compartirá candidatura con Ortega Smith en la capital además el escenario postelectoral no está nada claro a día de hoy Begoña Villacís de Ciudadanos asegura en la Ser en La Ventana de Madrid que no descarta pactos con el PSOE se desmarca

no yo no creo que esa estrategia

la Comunidad de Madrid por ejemplo Ignacio Aguado ha dicho que lo va a pactar con el PSOE si digamos que lleva trabajando no coinciden aquí no coinciden usted

hombre porque son distintos escenarios entonces lo que no se puede tratar es Guan que Constanza es que no son iguales todavía sobre fichajes electorales Arantxa Mejías la presidenta de los afectados por la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la capital se va a Madrid en pie la candidatura de concejal de Carmena Carlos Sánchez Mato

les pensaban que lo hacíamos tan mal porque no es apoyaron creo que es bastante absurdo yo creo que ustedes deben ser prudentes no volver a repetir porque si volvemos a gobernar volvemos a gobernar juntos pero que ustedes deberían ser prudentes

Voz 1410

05:53

me parece que es posible que nosotros podamos hacer algo único en el mundo no porque es verdad que este tipo de granjas existen en otras grandes ciudades yo creo que nosotros no podemos dar una singularidad muy especial no el que se convierta por estar en la misma ciudad porque además de alguna manera va a tener una vocación grandísima no de detener todo va a significar un elemento impresionante de conocimiento de de Cultura de pasar el día etcétera no yo creo que queremos hacer algo realmente