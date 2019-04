Pedro Sánchez no yo no creo que esa estrategia de va a cerrar ninguna puerta en congresos a tomar una decisión como consecuencia de una circunstancia muy excepcional no es una tabla rasa que nosotros hayamos hecho en todas en todas partes

la Comunidad de Madrid por ejemplo Ignacio Aguado ha dicho que lo va a pactar con el PSOE si digamos que lleva trabajando no coinciden aquí no coinciden

Voz 1275

01:06

ustedes hombre porque son distintos escenarios entonces lo que no se puede tratar es One que Constanza es que no son igual son distintos escenarios dice Villacís escenarios que un poco más a la derecha de Ciudadanos empiezan a aparecer un intercambio de cromos no sólo Íñigo Henríquez de Luna ha cambiado la camiseta del PP por la de Vox irá en la lista de Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid otro edil del Ayuntamiento de la capital el creador del logo de la gaviota del PP Fernando Martínez Vidal servirá estas elecciones a los ideales de la ultraderecha Carolina Gómez