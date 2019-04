te hace veinte días y no me llaman el papelito ayer ayer pidió a los de Correos en la puerta de mi casa justo sí sí

no se pensábamos que que salido de viaje que no haya hecho nada nadie tenía por lo visto familia fuera tampoco estamos demasiado caso bueno y también se está bajando siempre y tampoco lo que pasa es que es muy triste pero es así

esto dicen los vecinos no se percataron de nada a pesar de que desde dos mil catorce dejó de pagar los recibos de la comunidad una sobrina que vive en Israel dio la voz de alarma y la policía se presentó en su casa donde encontró el cadáver momificado en la cocina en la Comunidad de Madrid hay más de doscientas setenta mil mayores de sesenta y cinco años que viven solos sin compañía la mayoría son mujeres muchas nunca trabajaron fuera de casa se han dedicado a cuidar a otros y ahora en la última etapa de su vida no tienen a nadie que la Esquire

Voz 8

04:44

tengo setenta y ocho años yo sola misiones enfrenten Godó la medalla lo tengo una pensión no contributiva de pasado por una separación no estoy bien ya lo acostumbrado llevo ocho años sola ya me voy atiendo sola no tengo hijos y estoy soltera en setenta y cuatro